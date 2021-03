Celso Borges no estará disponible para el partido de mañana contra el Celta B en el campo de Barreiro. El centrocampista costarricense no se ha recuperado de las molestias musculares que arrastra desde la semana pasada y que le hicieron caerse a última hora de la convocatoria para el partido contra el Pontevedra. El entrenador deportivista, Rubén de la Barrera, confirmó ayer que Borges no estará en condiciones de disputar el encuentro de mañana contra el filial celeste debido sus problemas musculares.

El centrocampista no participó en la sesión de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo. Tampoco estuvo Derik, recién operado de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha que sufrió en el encuentro ante el Pontevedra.

En el entrenamiento de ayer en Abegondo participó el fabrilista Adri Castro, habitual con la primera plantilla. Rubén de la Barrera preparó una sesión suave en la que el protagonismo fue para las acciones defensivas y la estrategia.

El técnico deportivista tiene así a su disposición a toda la plantilla para la visita al Celta B salvo a los lesionados Borges y Derik. Lo más probable es que De la Barrera cite a todos los jugadores para el duelo y antes del partido haga los descartes necesarios.

El equipo se ejercitará esta mañana por última vez antes del partido. Los futbolistas están convocados a las 11.00 horas para un entrenamiento a puerta cerrada en el estadio de Riazor.