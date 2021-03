El Deportivo se ha plantado en la última jornada con opciones de colarse en la fase de ascenso a Segunda División después de darlo prácticamente por perdido. La goleada de en Barreiro ante el Celta B (0-3) y los resultados del resto de equipos mantienen con posibilidades a los blanquiazules en medio del galimatías en el que se ha convertido la clasificación.

Todo se resolverá en una última jornada que ha sido aplazada de manera conjunta por la Federación y que se disputará en horario unificado el domingo 28 a las 12.00 horas para permitir al Racing jugar sus dos partidos aplazados debido al brote de coronavirus que padeció en su plantilla.

Buena parte de las posibilidades de clasificarse para la fase de ascenso del Deportivo estarán condicionadas por lo que ocurra en los encuentros pendientes de los ferrolanos frente a Coruxo y Guijuelo, pero lo seguro es que está obligado a ganar al Zamora en Riazor dentro de dos semanas y esperar el tropiezo de Celta B o Unionistas.

Parecía que los blanquiazules dependerían en exclusiva del filial celeste, pero la derrota de los salmantinos ayer ante sus vecinos (2-1) les ha metido en la ecuación para esa última jornada y podrían incluso verse fuera después de liderar el subgrupo durante buena parte de la temporada.

Deportivo, Unionistas, Celta B y Racing se disputarán así dos plazas de ascenso -el Compostela mantiene opciones, pero depende de una carambola poco probable- en la última jornada, aunque ni siquiera el Zamora tiene garantizada su presencia en la lucha por subir a Segunda División.

Aunque el próximo rival del Deportivo lidera la tabla con 30 puntos a falta de un partido, necesita sumar al menos un punto en Riazor para asegurar su presencia en la fase de ascenso. Lo tiene en la mano, pero una combinación que desemboque en un cuádruple empate con Unionistas, Celta B y Racing le dejaría fuera. Si no suma ante el Deportivo, gana el filial celeste y ferrolanos y salmantinos empatan en la última jornada -siempre y cuando el conjunto del ex entrenador blanquiazul Cristóbal Parralo se imponga a Coruxo y Guijuelo- no podría pelear por el ascenso. Tampoco lo haría el equipo de Rubén de la Barrera a pesar de ganar porque se quedaría en 29 puntos.

Al Deportivo, sin embargo, sí le favorecería el triple empate con Racing y Unionistas en el caso de producirse. Para eso tendría que imponerse al Zamora y que los ferrolanos le ganaran al conjunto salmantino en la jornada definitiva. Aún tendría que darse otra condición más para que se produzca esa combinación: que el Racing pierda alguno de sus partidos aplazados ante Guijuelo y Coruxo.

Todas estas posibilidades estarán muy determinadas por lo que suceda en esos compromisos pendientes de los ferrolanos y que marcarán la última jornada, especialmente si se atiende a que Unionistas y Racing se enfrentarán en Salamanca el domingo 28.

El Deportivo deberá ganar su partido y esperar que no lo haga el Celta B para superarlo en la clasificación, pero podría no bastarle con eso. Si Unionistas cae ante el Racing, le adelantaría en el caso de que los ferrolanos hagan pleno. Si el equipo salmantino suma al menos un punto, ya no lo podría alcanzar y quedaría a expensas de los puntos que se deje previamente el Racing, actualmente tres por detrás de los blanquiazules con dos partidos menos.