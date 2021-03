Al Deportivo lo recibió ayer a su llegada al campo de Barreiro para enfrentarse al Celta B un grupo de mariachis mexicanos que al final quedaron silenciados por los goles de Miku y el resultado logrado por el conjunto blanquiazul, que lo reengancha a la lucha por las posiciones de ascenso. “Ni mariachis ni historias de esas. Venimos a jugar un partido y el equipo estuvo brillante, muy solidario y con muchísima atención”, resumió Rubén de la Barrera sobre el encuentro y el recibimiento.

El entrenador deportivista insistió en el buen tono competitivo que mostró ayer su equipo ante el Celta B en un partido trascendental para sus aspiraciones de apurar hasta la última jornada las opciones de disputar la fase de ascenso a Segunda División. “Se ha competido muy bien”, subrayó De la Barrera. “El equipo ha estado muy bien en la presión, no les hemos concedido nada a la hora de progresar. Afortunadamente salió gracias al enorme esfuerzo de los jugadores, cuando el resultado era mayor no dejamos de acercarnos. Te podías relajar, pero no lo hicimos y es importante. Nunca se sabe, pero era importante mantener la diferencia del 0-3”, añadió.

Rubén de la Barrera también se pronunció sobre el plan de partido que desplegó el equipo en Barreiro, marcado por la presión alta con la que trató de ahogar al Celta B. “Igual que en ataque nos adaptamos a cómo se estructura el rival, en defensa se hace al contrario. El Celta propone y te obliga a tomar una decisión: ir o esperar. Optamos por ir y no dejar de hacerlo en ningún momento. Había cosas que ajustar y el equipo estuvo en todo momento, en todas las posesiones. En la primera parte, salvo en el córner y el centro lateral, ellos no tuvieron más”, manifestó.

El técnico, sin embargo, no desveló si ese planteamiento va a ser el habitual después de lo visto también contra el Pontevedra hace una semana. “Va a depender mucho de la idea que tenga el rival. Si el rival busca el juego directo, lo que se ha visto hoy, (por ayer) entendía que era la manera más eficaz”, reflexionó.

Rubén de la Barrera también se refirió al protagonista indiscutible del partido, el delantero Miku con sus tres goles. “Me alegro infinito por él. No lo estaba pasando bien porque no había podido ayudar, y estuvo sin poder disfrutar de su profesión mucho tiempo. Había dado y ofrecido mucho, afortunadamente esa actuación con goles refuerzan al equipo y a él. Nos va a dar mucho”, destacó el técnico.

El Deportivo afrontará ahora un partido contra el Zamora en la última jornada con posibilidades colarse entre los tres primeros y pelear por el ascenso después de prácticamente darlo por perdido. La disputa de ese encuentro en Riazor, sin embargo, está condicionada a lo que ocurra con el Racing de Ferrol, de vuelta a los entrenamientos después de que su plantilla estuviera confinada por varios contagios. La opción de un aplazamiento parece la más probable. “A día de hoy no sé absolutamente nada. Entendemos que vamos a jugar el próximo fin de semana, si antes se nos comunica otra cosa, ajustaremos. No creo que fuera un contratiempo. Si jugamos y ojalá sea así, estaremos preparados. Si nos dan una semana, dos o 22, prepararemos el partido con más tiempo. No creo que se juegue la última jornada sin saber los partidos del Racing”, indicó De la Barrera.

“El partido ha sido una cuestión de acierto”

El entrenador del Celta B, Onésimo Sánchez, manifestó ayer después de su derrota contra el Deportivo que el resultado se resumió a una “cuestión de acierto”. “Hemos encajado un 0-3 pero el partido ha sido una cuestión de acierto. Hay cuestiones que nos favorecen y hoy (por ayer) nos ha perjudicado. Hemos sido fieles a nuestra idea. Nos costó entrar, pero debimos adelantarnos”, manifestó el entrenador del filial celeste.

Onésimo se quedó después del encuentro del penalti que supuso el segundo gol del Deportivo l filo del descanso. “Lo del penalti es inexplicable. En el primer gol es un balón sencillo al segundo palo, nos rematan en área pequeña. Es un error nuestro y ante jugadores de este nivel te puede condicionar”, reflexionó el entrenador del Celta B.

A pesar del resultado y de la superioridad del Deportivo, el técnico celeste se mostró orgulloso de la imagen que mostraron sus jugadores ante el “mejor equipo de la categoría”, dijo. “Con todo muy contra, con cosas que no trabajamos en contra, hemos conseguido jugar al fútbol, quitarles el balón al mejor equipo de la categoría, manejar el juego y no desesperarnos”, apuntó.

Onésimo, a pesar del tropiezo, se mostró confiado de disputar la fase de ascenso. “Dependemos de nosotros. Si ganamos tenemos muchas opciones de meternos o todas”, subrayó el técnico celeste.