Marcar tres goles en un mismo partido oficial con el Deportivo es un honor solo al alcance nueve jugadores desde el año 2000: Roy Makaay, Diego Tristán, Wálter Pandiani, Víctor Sánchez del Amo, Xisco Jiménez, Adrián López, Lassad Nouioui, Carlos Fernández y, desde el pasado domingo, Miku Fedor. El venezolano, lastrado por las lesiones durante buena parte de la temporada, inauguró su cuenta anotadora a lo grande, con un triplete en Barreiro que alimenta las esperanzas del Dépor de auparse al podio de la clasificación al cierre de esta primera liguilla.

Le hacía falta a Miku reencontrarse con el gol en una campaña especialmente complicada para él. Venía creciendo en los partidos anteriores y frente al Celta B demostró que no ha perdido el olfato. Aún está a tiempo de seguir ayudando al equipo con más dianas, tanto en el trascendental choque del domingo 28 contra el Zamora en Riazor, como después en la siguiente liguilla, sea cual sea el objetivo por el que tendrá que pelear el Dépor.

De momento, ingresa en un selecto grupo de jugadores blanquiazules que celebraron tripletes en las últimas dos décadas. Seis veces lo logró Diego Tristán con el Dépor —ante Las Palmas, Real Sociedad, Oviedo, Osasuna, Mallorca y Alavés—, uno más que Roy Makaay, autor de cinco hat trick en su etapa en el conjunto coruñés. Cuatro logró el holandés en Liga —contra Alavés, Atlético, Real Sociedad y Recreativo— y uno en la Champions, el de la histórica victoria en el Olímpico de Múnich (2-3) frente al Bayern en 2002. Una noche europea memorable, como la de la remontada ante el PSG en Riazor (2001) con tres dianas de Wálter Pandiani y una de Tristán (4-3).

Para la historia quedó también el 0-5 de 2004 en Balaídos, donde el delantero andaluz volvió a colaborar con un gol. Otro aportó Albert Luque, pero por encima de todos destacó Víctor Sánchez del Amo, que batió tres veces al guardameta Caballero. Cuatro años después, en marzo de 2008, el exfabrilista Xisco Jiménez le endosó tres al Murcia.

Los siguientes hat trick de deportivistas llegaron en la Copa del Rey. Los anotaron Adrián López —que firmó en la prórroga dos de sus tres goles en la vuelta de la eliminatoria frente al Córdoba, en enero de 2011— y Lassad Nouioui, autor de tres de los cinco al Girona (5-1), ocho meses después, también en el torneo del KO.

Desde entonces, hubo que esperar al 12 de octubre de 2018 para encontrar otro deportivista capaz de firmar tres dianas en un mismo encuentro. Fue Carlos Fernández, en Segunda, al Elche. Desde aquel 4-1 en Riazor, ningún otro jugador blanquiazul fue capaz de perforar la meta rival en tres ocasiones en un mismo partido hasta el pasado domingo, con los tres de Miku. El primero, de cabeza tras una asistencia perfecta de Keko desde la derecha; el segundo, desde los once metros, al transformar el penalti cometido sobre el madrileño al filo del descanso; y el tercero, con un potente disparo a pase de Raí.

Hacía más de once años que el venezolano no conseguía anotar tres tantos en un mismo partido. Se lo recordó su mujer tras su brillante actuación en Barreiro, tal y como explicó en zona mixta el propio Miku a la conclusión del choque: “Europa League, con el Valencia. Mi esposa me lo recordó ahorita”. Fue al Stabaek noruego, en agosto de 2009. Ahora pasa página y ya apunta hacia la portería del Zamora para tratar de seguir ayudando con mucho trabajo y, a poder ser, con más goles que, para los delanteros, suelen ir por rachas.

De cero a ‘pichichi’ en un solo partido

Miku no había marcado en partido oficial con el Dépor hasta la visita del pasado domingo a Barreiro. Los problemas físicos le impidieron gozar de continuidad para alcanzar una forma óptima a la que, poco a poco, se está acercando. Lo demostró frente al Celta B no solo por sus tres goles sino también por el gran trabajo que hizo para el equipo. Su cuenta goleadora estaba a cero antes de la pasada jornada y ahora, con tres tantos en un partido, ya encabeza la tabla de artilleros blanquiazules. Además de Miku, pichichi del Dépor con tres dianas, solo vieron puerta más de una vez José Lara, que anotó en Riazor primero ante el Coruxo y luego frente al Guijuelo; y Diego Rolan, quien antes de su salida en el mercado invernal colaboró con sendos tantos en la primera vuelta frente al Racing de Ferrol y Pontevedra. Dos lleva Lara y dos anotó Rolan, en el podio de una tabla de goleadores encabezada por Miku desde el pasado fin de semana. Bóveda, Keko, Galán, Beauvue y Héctor, con un acierto cada uno, se reparten el resto de los tantos del Dépor en Segunda B.

Últimos deportivistas autores de tripletes