Toda ayuda suma para que al Deportivo le acaben saliendo las cuentas por el ascenso, especialmente si procede de una fuente de energía tan poderosa como Wálter Pandiani. Hace tres semanas alentó al equipo y a la afición blanquiazul con un emotivo mensaje publicado en su web personal: “Todo se veía muy negro y decidí dar un paso al frente”. El efecto fue inmediato y el Dépor encadenó dos victorias, ante Pontevedra y Celta B, que alimentan sus esperanzas de acabar esta fase inicial entre los tres primeros. “De esos nueve puntos que yo reclamaba se han podido conseguir seis y ojalá el día 28 se pueda dar también otro resultado que nos pueda dar ese pasaje para poder disputar el play off de ascenso”, desea el exdelantero del Dépor, que acaba de cerrar su etapa como técnico del Dibba Al-Hisn de Emiratos Árabes. El miércoles regresará a Barcelona, donde tiene su residencia en España, y la semana que viene planea viajar a A Coruña para asistir en Riazor al Dépor-Zamora.

“Esa es mi idea. He estado en otros partidos importantes en momentos puntuales en los que el equipo necesitaba ganar. Estuve en Barcelona con Víctor Sánchez del Amo en aquella última jornada contra el Barça (2015) hablando con los jugadores, etcétera. He estado en otros encuentros. Como socio del Deportivo, espero estar en ese partido clave”, resalta. Sabe que el aforo será limitado por las restricciones de la pandemia, pero no se lo quiere perder. “Estaré, seguramente. De alguna manera buscaremos. Si no, entro como periodista —bromea— pero en ese partido tengo que estar”.

El Rifle está “muy contento” de que su mensaje ayudara a reaccionar y confía en que la combinación de resultados siga siendo favorable para el Dépor tanto en la jornada final como en los dos encuentros aplazados que tiene pendientes el Racing de Ferrol. “De momento, más o menos las carambolas se están dando y, por lo menos, se salió de una zona roja en la que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento”, explica Pandiani, consciente de la trascendencia del duelo de mañana en O Vao. “El Coruxo se está jugando la vida, el doble descenso. Espero y deseo que gane al Racing”.

Celebra la gran actuación del Deportivo en Barreiro, donde a su juicio completó “el mejor partido de la temporada”. Entre los destacados, Miku, autor de los tres goles. “Me gustó principalmente la apuesta del entrenador, de presionar alto y no dejar jugar al Celta B. El Deportivo tiene futbolistas de mucha jerarquía, como el caso de Miku. Ha estado mermado físicamente pero en los últimos encuentros ha tenido más participación y el domingo hizo un partido redondo, tanto por los goles, como por todo el trabajo, su personalidad y sus ayudas. Todo el equipo fue muy solidario. Estoy muy contento por el Dépor, evidentemente, y por Miku, porque ese resurgir y esos tres goles le van a dar confianza y le van a venir muy bien al Deportivo”.

El venezolano logró un “hat trick fabuloso”, pero ningún triplete comparable al de Pandiani en la histórica remontada de Champions contra el PSG (4-3), cuyo vigésimo aniversario se cumplió el pasado día 7. Entrando desde el banquillo, el uruguayo le dio la vuelta al partido: “En la banda calentaba como loco. Me quería poner al ritmo del partido porque era un ritmo alto y saltaba, saltaba y no paraba de saltar, porque vi que habían centrado muchas veces y dije: ‘Esta es la mía. Acá cuando centren la voy a partir al medio’. Calenté a 2000 por hora en la banda”, recuerda el exfutbolista de 44 años. Luego llegaron sus tres tantos de cabeza, que junto al de Diego Tristán permitieron remontar un 0-3. Un gran ejemplo de que, como ahora, todo es posible en el fútbol.

Técnico y director deportivo, su gran trabajo de los últimos meses al frente del Dibba Al-Hisn mereció todo tipo de elogios —“nos felicitaron y nos dijeron que éramos los mejores entrenadores que habían pasado en la historia del club”— pero sus dirigentes optaron por cambiar y confiar en un técnico local. A Pandiani le ofrecieron seguir como director de cantera y responsable del equipo sub 20, pero decidió “marchar”. “No me gustaron las formas”. Hoy mismo tiene previsto firmar la rescisión contractual para regresar a España.

Pese a la distancia, está “muy empapado en el deportivismo”. “Veo todos los partidos y sé absolutamente todo lo que está sucediendo”. Le encantaría volver a A Coruña y al Dépor pero, de momento, no ha mantenido “ninguna conversación oficial con nadie”. “Yo estoy superabierto a lo que el Deportivo necesite. Para lo que el Deportivo necesite, ahí estaré. A partir de la semana que viene, estoy preparado para lo que haga falta”. Entiende que “la cantera tiene que jugar un papel fundamental” en el futuro del club. El inmediato, se jugará el 28-M en Riazor, con él empujando desde la grada.