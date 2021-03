Álex Bergantiños se pronunció esta mañana sobre el proceso abierto por la Audiencia Provincial por un presunto delito de detención ilegal contra los dos policías que lo detuvieron en agosto pasado durante el caso Fuenlabrada. El capitán deportivista indicó que se trata de una cuestión "interna", pero subrayó la necesidad de que se aclare lo sucedido. "Que lo investiguen y vean si alguien actuó fuera de la ley o sin respetar mis derechos", indicó el jugador coruñés.

La Audiencia ha citado a los dos agentes a declarar al encontrar indicios de irregularidades penales y Álex también prestará declaración como denunciante. El capitán puntualizó que el procedimiento contra los funcionarios no entra en conflicto con la posibilidad de que el club trate de mejorar las relaciones con LaLiga. "Totalmente de acuerdo en que el Dépor tiene que tener las mejores relaciones con los estamentos del fútbol, pero eso no quiere decir que se tenga que investigar", señaló. "Son cosas independientes y tienen que seguir su camino independientemente. Eso no quita que haya personas que hayan actuado mal en algunos momentos", añadió.