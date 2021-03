Álex Bergantiños reclamó que se “depuren responsabilidades” después de que la Audiencia Provincial ordenara investigar a los policías que lo detuvieron el pasado agosto por un presunto delito de detención ilegal. El capitán deportivista, como ya hiciera anteriormente, volvió a insistir en que las circunstancias en las que se produjo su arresto el pasado mes de agosto, con el club sumido en el conflicto por el caso Fuenlabrada, fueron “extrañas”.

“He leído la noticia en algunos medios, pero a mí nadie me ha dicho nada. Imagino que es algo interno que tenían que investigar, yo ya dije que no tenía nada que esconder y que tenía la conciencia tranquila. Me parece extraño cómo sucedió todo y me parece bien que lo investiguen. Y que, si alguien actuó fuera de la ley y sin respetar mis derechos, si hay responsabilidades, que se depuren”, manifestó ayer Álex Bergantiños.

La sección segunda de la Audiencia Provincial emitió el martes un auto en el que citó a los dos agentes de la Policía Nacional que detuvieron al capitán blanquiazul en un parque de la ciudad al entender que existen indicios de un delito penal. El tribunal censuró la actuación y subrayó que no existía riesgo de fuga que justificase el arresto de Bergantiños, por lo que los funcionarios deberán prestar declaración. También lo hará el jugador deportivista, en su caso como promotor de la denuncia.

Álex destacó que este proceso no debe entrar en conflicto con el deseo del club de normalizar relaciones con LaLiga después de la entrada del nuevo consejo de administración encabezado por Antonio Couceiro. “El Dépor tiene que tener buenas relaciones con todos los estamentos del fútbol y el no fútbol, debe ser una entidad ejemplar. Eso no quita que se tenga que investigar lo que sucedió aquí con el Fuenlabrada. Y sobre todo con las personas involucradas, los que tomaron las decisiones. Que den explicaciones y si hay responsabilidades, que acaten las consecuencias”, reflexionó.

Apoyo del Ayuntamiento

La alcaldesa, Inés Rey, celebró ayer la decisión de la Audiencia Provincial y elogió la figura de Álex Bergantiños. “Es un ejemplo de integridad personal y de buen hacer deportivo”, dijo.

El capitán pide paciencia para un proyecto

Álex Bergantiños también reflexionó ayer sobre la situación del club y su futuro después de los cambios que se han vivido en el consejo de administración y el reparto accionarial. El capitán deportivista pidió paciencia para armar un proyecto y devolver al equipo a las categorías profesionales y subrayó que es necesaria “estabilidad”. “La manera de crecer y salir de esta situación, tanto económica, que sigue siendo complicada, como deportiva, es con un poco de estabilidad. Que toda la ciudad, todo lo que rodea al club, tenga un poco de paciencia. Todos querríamos volver a Primera en un año, dos años... pero las cosas requieren tiempo. Hay que dar estabilidad, es algo que ayuda a los jugadores que estén en cada momento”, destacó. “Este año nos costó asumir el proyecto, tener paciencia en determinados momentos, pero nadie consigue los objetivos en 10 jornadas. Ojalá estemos a tiempo de entrar en la fase de ascenso y, si no, asegurar el tercer escalón y dar tiempo a todo. Que se normalice la pandemia, que podamos ver Riazor lleno y que el proyecto se estabilice. Tanto económica como socialmente tenemos que estar unidos y tener paciencia en todos los estamentos. Venimos de demasiados años de muchas guerras, movimientos, no saber en qué nivel asentarnos después de los años gloriosos que hemos tenido. Se hace difícil tener estabilidad, saber cuál es nuestro lugar. Y a veces tocando fondo puede ser la bofetada que suponga volver a unirnos”, añadió.