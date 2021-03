Keko Gontán tiene muchas esperanzas de que el próximo domingo 28 se complete una carambola de resultados que acabe aupando al Deportivo a las tres primeras plazas para seguir peleando por el ascenso. “Tengo bastante fe. Si no, no me levantaría de la cama. Esa fe es la que te hace moverte. Estamos jodidos porque no dependemos de nosotros, y eso hace que estemos en una situación de vulnerabilidad. Lo más importante es estar pendientes de nuestro partido. Si ganamos contra el Zamora, todo puede pasar”, afirmó esta mañana.

El madrileño prefiere centrarse exclusivamente en su encuentro en Riazor, consciente de que el Zamora “va a apretar más si cabe todavía” al llegar ya clasificado a A Coruña. “Nosotros en el vestuario estamos con pies de plomo. No se puede dar nada por hecho. Cuando se da por hecho algo, fracasas. Solo pensamos en el partido contra el Zamora y en lo demás ojalá nos acompañe la suerte”, recalcó.

A su juicio, lo que ha hecho cambiar al equipo han sido las victorias ante Pontevedra y Celta B. “Cuando consigues sacar un resultado positivo te da la confianza y con dos seguidos la dinámica cambia. El resultado hace cambiar las emociones. Afrontas el día a día de otra manera, se cree más en lo que se está haciendo”, añadió Keko esta mañana en Abegondo.