Las posibilidades de que en la última jornada se acabe completando una carambola favorable al Deportivo que le permita terminar en el podio de la clasificación se multiplicaron tras la derrota del Racing de Ferrol en Coruxo. El equipo coruñés llega vivo al cierre de esta primera fase pero sigue sin depender de sí mismo. Necesita que le acompañen resultados en otros campos e incluso las matemáticas no descartan que un empate en Riazor frente al Zamora pueda acabar resultando suficiente, pero esa vía es muy complicada, prácticamente imposible. Todo pasa por vencer al cuadro rojiblanco, y tanto Rubén de la Barrera como sus futbolistas son los primeros que lo saben. “Lo más importante es ganar nuestro partido y no estar pendientes de lo que va a pasar en los otros —argumenta Keko Gontán—. Si ganamos al Zamora, todo puede pasar; si no ganamos, no hay negocio”.

En caso de que el Deportivo sea capaz de amarrar esos tres puntos, cerraría esta primera liguilla con 29, suficientes para finalizar entre los tres primeros si el Celta B no gana en Coruxo o si Unionistas pierde frente al Racing de Ferrol. La calculadora echa humo pero en Abegondo está apagada. El foco no apunta hacia nada que no sea el partido contra el Zamora, una cita de máxima dificultad. Así lo entiende Keko, quien prefiere centrarse exclusivamente en su partido, consciente de que el conjunto de David Movilla “va a apretar más si cabe todavía” al llegar a Riazor ya clasificado para la Primera RFEF y para seguir soñando con el ascenso. “Nosotros en el vestuario estamos con pies de plomo. No se puede dar nada por hecho. Cuando se da por hecho algo, fracasas. Solo pensamos en el partido contra el Zamora y en lo demás ojalá nos acompañe la suerte”, recalcó antes del entrenamiento de ayer en los campos de Abegondo.

Keko está centrado única y exclusivamente en conseguir esa tercera victoria consecutiva vital para las opciones coruñesas y, en ese sentido, no oculta que tiene muchas esperanzas de que el próximo domingo 28 se complete esa carambola de resultados que acabe aupando al Deportivo a las tres primeras plazas para seguir peleando por el regreso al fútbol profesional. “Tengo bastante fe. Si no, no me levantaría de la cama. Esa fe es la que te hace moverte. Siendo sinceros, estamos jodidos porque no dependemos de nosotros, y eso hace que estemos en una situación de vulnerabilidad pero mantengo esa fe”, recalcó. Tras la derrota en A Malata todo parecía perdido, pero las victorias ante Pontevedra y Celta B, unidas a varios resultados favorables de los rivales directos, han reavivado la llama de la esperanza. La dinámica ha cambiado y ahora el equipo está “con ganas y confianza”. “Estamos tranquilos, concienciados y concentrados en el partido de la semana que viene contra el Zamora, que es el más importante que tenemos”.

Por fin algo de viento a favor para el Dépor. Llega tarde, pero quizá todavía a tiempo para impulsarlo hacia el podio de la clasificación, garantizando de esa manera una plaza en la Primera RFEF, como mínimo, y la posibilidad de seguir compitiendo por el ascenso a Segunda División. “Cuando consigues sacar un resultado positivo te da la confianza y con dos seguidos la dinámica cambia. El resultado hace cambiar las emociones. Afrontas el día a día de otra manera, se cree más en lo que se está haciendo”, añadió Keko.

Cinco al margen en el penúltimo ensayo semanal

Rubén de la Barrera avanzó ayer en la preparación del partido del domingo 28 frente al Zamora sin Héctor, Borges, Lara, Mujaid y Derik, los cinco al margen del grupo. De ellos, el central hispanonigeriano, que no volverá a competir hasta la próxima campaña, es el único que está descartado para el último encuentro de la primera liguilla. Héctor y Borges se recuperan de sendas lesiones musculares, pero ambos tienen esperanzas de estar listos para enfrentarse al líder del grupo. También Lara, que recibió un golpe en una rodilla durante el entrenamiento del miércoles, confía en estar en condiciones. Mujaid, aislado tras haber estado en contacto con un positivo por COVID, espera reincorporarse al grupo el miércoles que viene. La de ayer fue la penúltima sesión de la semana para la plantilla coruñesa, que hoy se ejercitará de nuevo en Abegondo desde las 10.30 horas antes de disfrutar mañana de una jornada de descanso.