Ainize Barea, Peke, (Arrigorriaga, Bizkaia, 1992) está a punto de alcanzar los 100 partidos como deportivista después de cuatro temporadas en el club. Consolidada como una de las referencias del equipo en el ataque, la delantera repasa la trayectoria del Deportivo Abanca este curso y su reacción en las últimas jornadas antes de visitar mañana al EDF Logroño (12.00 horas) en un partido trascendental en la lucha por la permanencia.

¿Cómo de decisivo podría ser el partido de mañana?

Es un rival directo y para hacer buena la victoria de la semana pasada hay que ganar. Son rivales contra los que ahora mismo tenemos que sacar los puntos sí o sí.

¿Viendo el exigente mes de abril que tienen por delante, son más importantes los puntos de mañana?

Es que al final los puntos los tenemos que sacar contra cualquiera. Obviamente tenemos que ser realistas y sabemos que tenemos más opciones de sacar puntos contra unos equipos que contra otros, pero hay que competir contra cada rival porque siempre se puede dar la sorpresa.

¿Cómo afrontan el partido?

Sobre todo con ganas de jugar, porque ves que después de una victoria te enfrentas a un rival directo. La semana se hace más amena, el equipo está con más ganas y esperas que eso se transmita al campo.

¿Se han quitado de encima el fantasma de la primera vuelta?

Hay muchísimo trabajo, pero cuando no salen las cosas parece que todo va mal. Es verdad que hemos tenido resultados malos y que estamos abajo en la tabla porque lo merecemos. Hemos perdido partidos y no hay excusas, pero poco a poco vamos sumando.

Lo que no parecen haber perdido es el optimismo...

Es que somos un grupo. Si no lo sacamos como equipo, no va a haber manera. Nosotros no tenemos jugadoras que nos vayan a resolver todos los partidos, así que tenemos que tirar las unas de las otras. Cuando una no está bien, lo tenemos que compensar el resto y hacernos fuertes como equipo. Estamos llevando el escudo del Dépor, que no es algo cualquiera. Este es un club histórico y vamos a hacer todo lo posible para que el club siga donde se merece, que es la Primera División.

¿Han buscado un giro en su estilo de juego?

Al principio teníamos la idea del año pasado, pero no hubo apenas pretemporada para que las jugadoras nuevas lo pudieran asimilar. Las cosas no salían, o porque las rivales nos conocían mucho o porque nosotras lo hacíamos mal. Al final hay que adaptarse a la competición y asumir menos riesgos para intentar que no nos metan goles, apretar arriba... y al final estamos consiguiéndolo, entre comillas. Jugamos con sistemas diferentes para buscar la mejor opción para cada partido. Ya no es que el Dépor juegue igual contra cualquier rival, ahora nos basamos en lo que necesitamos.

¿Hay más frescura físicamente también?

Sí, claro. Cuando no te sale bien en el juego, por lo menos que no corran más. La preparadora física está haciendo un gran trabajo y se ve en el campo que ninguna paramos de correr y apretar. Eso va a ser un punto a nuestro favor.

¿Qué falló al principio de la temporada?

Es que no hay una razón. No era que falláramos aquí o allá. No nos salían las cosas y entras en una mala dinámica. Yo estuve un mes fuera y veía que no salía nada. No quedaba más que pelear para agarrarte a algo. Eso hemos hecho y ahora estamos en la lucha unos cuantos.

¿Cómo se encuentra después de ese tiempo fuera del equipo?

Ya ha pasado tiempo desde entonces. Me encuentro bien, con ganas de ayudar al equipo y de pelear hasta el final.

¿Les han penalizado este año más las bajas por lo corta que es la plantilla?

Es verdad que la plantilla es corta. Algunas jugadoras más, solo por cantidad, nos vendrían bien, pero ha subido gente del filial. Tenemos que ir todas de la mano, no podemos excusarnos en que no se ha fichado. Las que estamos pelearemos.

¿Hacen cuentas?

Es que ahora mismo bajan cuatro, ¿qué cuentas vamos a hacer? Es que la salvación va a estar muy cara y cada año el nivel de Primera sube.

¿Ve a algún equipo de la parte baja por encima del resto?

Cualquiera puede estar ahí en la zona de peligro. Los de abajo pueden ganar a los de arriba. Estamos todas tan apretadas que cualquier equipo que esté en mitad de tabla se puede meter.