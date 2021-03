La victoria del Racing de Ferrol frente al Guijuelo (1-0) en A Malata, donde ambos disputaron el partido que tenían aplazado para ponerse al día con el resto de equipos, le sirve para igualar al Deportivo con 26 puntos y llegar a la última jornada del próximo domingo (12.00 horas) con opciones de auparse al podio de la tabla para asegurar la Primera RFEF y seguir aspirando al ascenso a Segunda. Curiosamente, el Racing puede convertirse en un gran aliado del equipo coruñés en la jornada definitiva si es capaz de ganar en el campo de Unionistas. Un triunfo del Racing en Salamanca, unido a una victoria del Dépor frente al Zamora, aseguraría una plaza entre los tres primeros a los blanquiazules, ya que el triple empate a 29 les favorece. El otro posible socio para el domingo es el Coruxo, que le abriría al Deportivo otro camino para acabar entre los tres primeros si empata o gana al Celta B en O Vao.

Por lo tanto, dos vías son las más esperanzadoras para que la carambola se acabe completando con éxito, siempre partiendo de que el Dépor logre sacar adelante su encuentro ante el Zamora. En ese caso, le bastará con que el Racing le gane a Unionistas, o bien con que el Celta B empate o pierda en O Vao. Si el Deportivo gana y se cumplen las otras dos condiciones -derrota salmantina y no victoria del Celta B-, el conjunto coruñés acabará segundo en su subgrupo con 29 y el Racing sería tercero con los mismos puntos. En ese caso perderían su plaza en el podio tanto Unionistas -le perjudica un triple empate con Dépor y Racing- como el filial celeste, que se quedaría con 27 o, si empata, 28.

El equipo coruñés no depende de sí mismo y todas sus opciones pasan por derrotar al Zamora, ya que en caso de empate necesitaría una combinación muy improbable de los demás resultados: derrotas de Celta B y Racing de Ferrol y, además, que el Compostela no gane al Salamanca. En ese caso, el Dépor desplazaría al filial celeste de la tercera plaza con 27 puntos por el golaveraje particular. Los triples empates a 27 o el cuádruple, también a 27, nunca le beneficiarían al equipo coruñés.