El subgrupo 1B de Segunda B, del que saldrán los rivales del Deportivo en la siguiente fase, terminó ayer con las victorias de los tres primeros, Burgos, Cultural Leonesa y Valladolid B, que acceden a la liguilla por el play off con 39, 31 y 30 puntos, respectivamente. En caso de que el equipo coruñés logre completar una carambola que le permita acabar entre los tres primeros, partirá en desventaja en la siguiente fase con respecto a los tres rivales procedentes del otro subgrupo, ya que como mucho pasaría con 29 puntos, diez menos que el Burgos, que prácticamente tiene alfombrado su camino para meterse en los cruces por el ascenso. Róber Alarcón, en el minuto 82, certificó la victoria burgalesa ayer en el campo del Oviedo B (0-1).

El Numancia, que cayó desde Segunda a la vez que el Dépor la pasada temporada, no logró clasificarse entre los tres primeros pero su contundente triunfo de ayer contra el Covadonga (5-0) le sirve para acabar cuarto con 25 puntos. Peleará, por lo tanto, por una plaza en la próxima Primera RFEF. Langreo, también con 25 puntos, y Marino de Luanco (22) finalizaron quinto y sexto, respectivamente, por lo que también aspiran a lograr el billete en esa nueva Primera RFEF, categoría equivalente a la actual Segunda División B. Precisamente el Marino cayó ayer en el campo de la Cultural (2-0), que junto a Burgos y Valladolid B intentará meterse en el play off por el ascenso a Segunda. Si el Deportivo (26 puntos) finalmente no se mete entre los tres primeros del subgrupo1A, partirá con ventaja con respecto a Numancia, Langreo y Marino por una plaza en la Primera RFEF.