El Deportivo anticipa pérdidas por valor de 9 millones de euros en el ejercicio 2020-21. El club someterá a la aprobación de los socios en la próxima junta de accionistael martes 27 de abril yya con Abanca como propietario, un resultado negativo antes de impuestos con un importante déficit. El presupuesto previsto es de 6,3 millones, muy por debajo de los 17,4 correspondientes al curso anterior (un 63,84% menor), pero la previsión es de un importante agujero derivado del descenso a Segunda División B y los efectos provocados por la pandemia.

El club sufre así una caída pronunciada de los ingresos por abonos y los derivados de las retransmisiones televisivas, a pesar de que mantiene el gasto del personal deportivo en niveles parecidos a los de la temporada pasada en Segunda División. La apuesta de la anterior directiva encabezada por Fernando Vidal en la parcela deportiva, de la mano del director de fútbol, Richard Barral, desembocó en la plantilla más cara de toda la Segunda B, pero el desembolso no se ha visto reflejado en los resultados y el consejo anterior terminó siendo apartado por el máximo accionista, Abanca, que deberá asumir esas pérdidas.

El Deportivo presupuesta en este marco de restricciones sanitarias en el que los socios no pueden acceder a Riazor 1,87 millones en “concepto de abonados y socios”. La cifra es un 55,08% menor que la de la temporada pasada (4,17). De igual manera, se desploman los “ingresos por retransmisión” como consecuencia del descenso a Segunda División B y por lo tanto la caída fuera del fútbol profesional. De los 8,08 millones que se recibieron el curso pasado de la televisión se pasa a apenas 1,14, de acuerdo al presupuesto elaborado por el club.

El nivel de gasto en el personal deportivo, sin embargo, se mantiene en unos niveles parecidos. En el ejercicio 2019-20 fue de 12,91 millones, mientras que en este se presupuestan 9,11. El club incluye un apartado denominado “gastos plantilla deportiva inscribible en la LFP”, a pesar de que este curso el equipo ya no se encuentra bajo el paraguas de LaLiga. La cigra el curso pasado fue de 9,67 millones de euros, mientras que en el presente es de 6,64. El anterior presidente, Fernando Vidal, había manifestado que la cantidad destinada a la plantilla esta temporada era de 3,6 millones si se excluía la cantidad que percibía Diego Rolan, alrededor de un millón.

El Deportivo también detalla el gasto de la “plantilla deportiva no inscribible en la LFP” (0,824 millones), el del equipo femenino (0,82) y el del “resto del personal deportivo” (0,824). De la misma forma está recogida la partida del “personal no deportivo” (1,89). En ese sentido, el presidente del club, Antonio Couceiro, tranquilizó recientemente a los empleados acerca de posibles recortes y manifestó que no será necesario un ajuste importante.

Las cuentas y el presupuesto a disposición de los socios han sido elaboradas y firmadas por el consejo anterior, encabezado por Fernando Vidal.

La propuesta que el nuevo consejo de administración presentará a la junta incluye modificaciones en los estatutos. El mandato de los consejeros se reduce de cinco a cuatro años y se justifica que su remuneración responde a la "designación de consejeros profesionales independientes". Consulta aquí cómo cambiarán los estatudos del Deportivo.