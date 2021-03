Salva Ruiz, a la sombra de Héctor Hernández en las últimas jornadas, regresará al once el domingo contra el Zamora debido a la lesión de su compañero. Quiere, sobre todo, “ayudar al equipo” a derrotar al líder para apurar sus opciones de seguir luchando por el ascenso y, al mismo tiempo, “cambiar un poco la dinámica de estas últimas cuatro semanas en las que no estaba teniendo oportunidades”. “Esta es una oportunidad bastante grande para cambiar las tornas”, aseguró Salva, muy motivado de cara al domingo, como todos sus compañeros: “Estamos con muchas ganas de jugar, de competir, de que llegue ese partido tan importante. Única y exclusivamente tenemos que pensar en ganar nosotros”, recomendó el valenciano.

Pese a no haber jugado en las últimas semanas, se siente en buenas condiciones para rendir a gran nivel. “He seguido trabajando sin problemas durante este mes que no he tenido tanta continuidad. Es verdad que durante el año he disputado bastantes partidos y me siento preparado para el domingo. Es vital ganar nuestro partido. Venimos con buenas sensaciones estas últimas dos semanas. Estamos bastante preparados para el partido del domingo”, recalcó el lateral izquierdo antes de la sesión de ayer en Riazor.