La primera fase de Tercera División termina esta tarde en horario unificado, con todos los partidos a las 17.00 horas en una jornada apasionante debido a la gran igualdad en la competición. De los cuatro aspirantes a completar el play off es el Silva, quinto con 30 puntos, el que más fácil lo tiene para acceder. El conjunto de Javi Bardanca garantizará ese objetivo si vence esta tarde al Racing Villalbés en A Grela, pero incluso mantendría su plaza del play off aun perdiendo en caso de que el Arzúa, que visita al Polvorín, no venza. El Fabril (29 puntos) apurará en el campo del Viveiro sus escasas opciones de finalizar entres los seis primeros del grupo. El filial no depende de sí mismo. Necesita ganar y que el Arzúa o el Silva no venzan. Precisamente el Viveiro (28 puntos) es el otro aspirante a acabar en esa primera mitad de la tabla.

Si el filial deportivista no termina finalmente entre los seis primeros, tendría que pelear por no caer a la Regional Preferente junto a los otros seis peores del grupo B. De esos doce equipos en total, ocho bajarán a Preferente.

En la parte alta de la clasificación, el Bergantiños, campeón destacado con 48 puntos, intentará cerrar esta primera liguilla con un triunfo en el campo del Somozas para pasar con mayor puntuación a la siguiente fase en busca del ascenso a la nueva Segunda RFEF.