Rubén de la Barrera citó a toda la plantilla del Deportivo para el trascendental partido de este mediodía contra el Zamora, incluidos Derik y Héctor, que son baja por lesión. Miku, que el viernes no salió al césped por prevención, trabajó ayer en Riazor con el grupo. También lo hizo Gandoy, el coruñés con un vendaje para proteger el gemelo izquierdo en el que recibió un golpe en el entrenamiento del jueves. El central juvenil Dani Barcia completa una lista en la que no figura el fabrilista Adri Castro, quien ayer ya no se ejercitó con el primer equipo en la sesión a puerta cerrada que De la Barrera dirigió en Riazor, con Borges también a sus órdenes, todavía sin el alta médica de la lesión muscular que le impidió estar disponible para los dos encuentros más recientes ante Pontevedra y Celta B.

Héctor y Derik fueron las únicas ausencias en el entrenamiento de ayer pero los dos están convocados para aportar su granito de arena estando cerca de sus compañeros para hacer piña. Todos a una hasta el final empujando desde dentro o desde fuera del campo para ayudar al Dépor a derrotar al Zamora y, con ese triunfo, tener más opciones de que alguno de los otros resultados acompañe y el equipo coruñés pueda finalizar esta primera fase en el podio de la tabla para seguir soñando con alcanzar el objetivo inicial del ascenso.

En total son 23 convocados para el encuentro ante el líder, por lo que De la Barrera tendrá que descartar a un jugador antes del duelo contra el Zamora, además de Héctor y Derik, para de esa manera concretar la lista definitiva de 20 futbolistas que se vestirán de corto este mediodía.

Pandiani, entre los 500

Las restricciones por la pandemia limitarán el aforo de Riazor a 500 personas. Entre ellas estará el exdeportivista Wálter Pandiani, que también quiere empujar al equipo blanquiazul a conseguir la victoria en una cita clave.