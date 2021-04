El exdelantero del Deportivo Roy Makaay se ha referido recientemente en una entrevista a la situación que vive actualmente el club. El jugador holandés se refirió al delicado momento del equipo en contraste con la época que le tocó disfrutar a él en A Coruña. “Tuvimos mucho éxito en mis cuatro años y duele verlo ahora en Segunda B. Es un desastre”, reflexionó Makaay en una entrevista concedida al medio de comunicación Spox.

El delantero repasó su carrera y al mismo tiempo su etapa en el Deportivo, de la que recordó el episodio de su traspaso al Bayern de Múnich y la dureza de las negociaciones entre el presidente deportivista por aquel entonces, Augusto César Lendoiro, y los enviados del club alemán. “El Dépor fue muy persistente en las negociaciones. Cuando todas las partes parecían estar de acuerdo, se añadía una u otra demanda. Recuerdo que volé a Múnich para la revisión médica y Uli Hoeness me dijo que tendría que esperar, que no podían presentarme todavía. Luego tuve que pasar solo en un hotel cuatro o cinco días porque el Dépor seguía regateando una pequeña cantidad, la indemnización por formación. Me molestó toda la situación. Ya habían pasado algunas jornadas de la Bundesliga y quería ponerme en marcha. El Dépor no me había utilizado en un solo partido de pretemporada por miedo a una lesión, por lo que la preparación no fue óptima”, recordó Makaay sobre aquel traspaso al Bayern.