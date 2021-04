El Dépor retrocedió su reloj un mes. Y salió cara. Un disparo a puerta, un penalti y botín al bolsillo. El equipo coruñés sale vivo de milagro de la tela de araña que le tejió el voluntarioso y meritorio Marino de Manel después de que le flaqueasen las piernas y recordase, por momentos, al grupo que naufragó gran parte de la temporada. Tiene fe, tampoco le sobra. Sin espacio para presionar, replegar y golpear, salieron a la luz su humanidad, sus carencias ofensivas hasta meterlo en un agujero en el que a punto estuvo de quedarse. Un salvavidas en forma de pena máxima obtenida por Lara a la que se agarraron Miku y el Dépor para sumar y seguir liderando un grupo que será exigente. Hay tarea por delante.

Las victorias del Numancia y del Racing de Ferrol ya anunciaban marejada antes de pisar Riazor. El pitido inicial y los primeros movimientos sobre el césped no hicieron más que confirmar todas las sospechas. Las referencias del renovado Marino eran inmejorables. Justificadas. El equipo coruñés arrancó con cierto brío, queriendo seguir subido a la ola de la última parte de la primera fase. La intención era máxima, no así su capacidad para hacer daño. La batalla se encontraba en el campo de los asturianos, aunque en realidad el partido obedecía a lo que ellos deseaban. El Deportivo era inofensivo, excesivamente horizontal. Poco a poco iba bajando el ritmo de su juego, iba cayendo en la trampa que le habían preparado y ante la que ofreció escasos argumentos para librarse.

Rubén de la Barrera, consciente de que el partido no necesitaba blindaje y sí creatividad en zona ofensiva, suplió a Uche con la entrada de un desdibujado Lara. Para sorpresa de muchos, Borges y Héctor se quedaban en el banquillo. Su rival a veces mezclaba repliegue con presión arriba. Descolocaba así al Dépor e iba llevando el duelo a su rego. Aún así, el equipo coruñés no desesperaba. Insistía, creía en lo que hacía y lo ejecutaba. Sin éxito, pero persistente, impensable hace un tiempo. Se descolgaba Keko, a veces llegaba en una contra, en otras con un buen gesto de Miku. Escaso. Más que otras veces. El Dépor bajaba, el Marino subía.

Poco antes de la media hora el área coruñesa ya no era un terreno vedado para los asturianos. Un disparo cruzado de Lora tras una jugada de billar de un saque de banda fue el primer aviso. Minuto 25. Llegaron más, aunque casi siempre los arietes visitantes se encontraron con un muro llamado Mujaid. Todo desequilibrio en el entramado blanquiazul lo resolvía él de forma individual. Surgían también las dudas en el Deportivo, los errores propios con balón que hacían que su contrincante se creciese, que se lanzase a por más y más contras. Fogueo. Aún imponía Riazor.

Apuros antes del descanso

Los últimos minutos supusieron más sobresaltos para el Dépor, al que se le movía el suelo creado en los últimos partidos por Rubén de la Barrera. Su plan no funcionaba, los fantasmas volvían a aparecer. Un disparo de Álex Arias obligó a meter una buena mano a Lucho al filo del descanso. Pintaba a Tourmalet la segunda parte. Empezaba a dudar, a desconfiar de sí mismo. Lo peor que le podía pasar.

Los instantes iniciales del segundo acto tampoco sirvieron para regatear los temores. El Marino, por fin, se lo había creído. Riazor ya no era intocable. Al minuto ya había tenido Guaya una ocasión, Lucho se quitó de golpe toda frialdad de manos del descanso. Los jugadores del Dépor intentaban que su mente no volase, pero era inevitable pensar en todas las penurias de esta temporada. Se había convertido de nuevo en un equipo largo, que sufría en la transición, que no imponía y, sobre todo, que era frágil mentalmente. Todas las señas de identidad que le habían convertido en un grupo preparado para cualquier envite estaban desapareciendo. Había aguantado más que nunca, se estaba resquebrajando. El Marino no paraba de crecer. Olía a desgracia.

Una jugada aislada

Y llegó el rescate. Cuando el Dépor apretaba los dientes y luchaba para rebelarse ante lo peor, apareció Lara perfilado en su área para encarar a Morilla. Estuvo gris el sevillano durante todo el duelo, aunque en su descargo hay que decir que pocas opciones tuvo en igualdad ante un defensor. Casi en la primera que dispuso arrancó y la pierna del zaguero acabó en su tobillo. Penalti. Y en el mejor momento, cuando estaba en un túnel sin luz. Miku no falló. 1-0 y gracias. El fútbol era injusto con el Marino, al Dépor le daba una vida extra.

No la desaprovechó. El gol le dio ventaja y aire. Empezó a estar más cómodo con la pelota, aunque sin inquietar en exceso, como en todo el partido. Al menos, con el paso de los minutos pudo controlar el duelo, ya que tras el tanto, revitalizado, entró en un ida y vuelta que no le favorecía. Llegó la pausa. Toda la efervescencia del Marino bajó tan rápido como había subido. Le pesó el golpe de un tanto que no merecía. De la Barrera apostó por Gandoy para armarse a partir de la pelota. Vivió entonces sin excesivos sobresaltos su equipo hasta el descuento, donde algún microinfarto cayó. El Dépor suma y vive, que no es poco.