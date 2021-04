El Deportivo logró en las últimas semanas forjar un modelo de juego después de semanas de titubeos que le acabaron impidiendo disputar la fase de ascenso. Rubén de la Barrera interpretó que la fórmula que mejor se adaptaba a la plantilla partía de la presión adelantada y las transiciones rápidas. Así llegaron las victorias ante Celta B y Zamora, pero estaba por ver cómo funcionaría ante conjuntos que cedieran la iniciativa. La visita del Marino de Luanco ayer a Riazor demostró que frente a defensas férreas y organizadas esa apuesta es menos eficaz. El Deportivo sumó la cuarta victoria consecutiva, imprescindible para arrancar con buen pie la segunda fase, pero se estancó y demostró que para determinadas situaciones va muy justo.

El equipo se reencontró con viejos males. Volvieron las dudas en ataque y se puso de nuevo de manifiesto que a la plantilla le faltan perfiles de jugadores que extraña especialmente cuando rivales como el Marino de Luanco se plantan en su campo con líneas organizadas.

El Deportivo ya no pudo presionar ayer en campo rival para provocar el fallo del contrario y salir con pocos movimientos. Casi siempre tuvo que partir desde atrás y le faltaron recursos para armar las jugadas. Las encontró cuanto más entró Villares en juego, casi siempre bien colocado para dar apoyos y auxiliar a sus compañeros cuando era el Marino el que atacaba. La inspiración de Keko puso la pizca de peligro necesaria para que el partido en ataque no fuera nefasto, pero el Deportivo se quedó sin crear apenas oportunidades. Hacía tiempo que no le ocurría y tendrá que corregirlo para una segunda fase en la que los partidos se parecerán más a lo de ayer que a lo que se encontró contra Celta B y Zamora. Rubén de la Barrera posiblemente necesite otra vuelta de tuerca, empezando el domingo que viene contra el Langreo.