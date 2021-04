Ángel Rodríguez (León, 1972), el técnico del Unión Popular de Langreo, utiliza el verbo “subir” para referirse al recorrido que harán los dos equipos del grupo 1D de Segunda B que logren clasificarse para la nueva Primera RFEF. Entre Deportivo, Racing de Ferrol y Numancia se jugarán, a su juicio, esos dos billetes para competir el curso que viene en el tercer escalón del fútbol nacional.

¿Aparentemente es cosa de tres?

Sí. Lo normal es que sean los tres que peleen por ese objetivo. Son equipos llamados a haberlo logrado antes, y no lo han hecho. Pero también digo que si se duermen... Nosotros y Marino de Luanco podemos rascarle puntos en casa a cualquier rival. Lo normal es que suba el Dépor más otro. ¿Quién es el otro? Pues el que mejor lo haga de Racing de Ferrol y Numancia sería lo lógico, porque parten con una ventaja. Pero quedan cinco partidos, queda mucho todavía. Vamos a ver qué pasa. Si somos capaces de sumar tres puntos en esta jornada, a lo mejor nos acercamos a un objetivo que en principio parecía muy lejano y que se puede acercar.

¿Qué rival se va a encontrar el Dépor el domingo en Langreo?

Espero que un rival aguerrido, que juegue bien al fútbol como ha hecho mucho tiempo esta temporada, un rival alegre, que siempre quiera ser poseedor de balón y, sobre todo, que mire de tú a tú a cualquier equipo, por muy grande que sea.

¿Hasta qué punto puede ser un hándicap el césped artificial?

Es justamente el mismo hándicap que cuando nosotros salimos fuera y nos encontramos la hierba natural. Es una superficie en la que seguramente ellos se van a encontrar incómodos, pero a nosotros nos está pasando en cada partido cuando salimos fuera porque entrenamos cada día en sintético. Nosotros no pisamos la hierba natural, solo cuando jugamos fuera.

¿Le sorprende que el Dépor no esté peleando por subir a Segunda?

A día de hoy entiendo que hay equipos que tenían marcado un objetivo y no lo han conseguido, y seguramente el Dépor sea uno de ellos. Es una categoría tan complicada y compleja, que si no te posicionas bien en los primeros puestos y eres un poco irregular, como ha sido tan corta, tan distinta a la de otros años, al final hace que las consecuencias sean graves.

¿Quiere que el domingo se vea el Langreo de siempre, fiel a su estilo?

Nosotros hemos jugado aquí ante rivales de entidad importante como Burgos, Valladolid B o Cultural Leonesa, y les hemos jugado de tú a tú, les hemos quitado la pelota y les hemos tenido por momentos en su campo, y haciendo buen fútbol. Espero que sea la tónica nuestra, por lo menos intentarlo y ser un equipo ambicioso, para nada temeroso, independientemente del rival.

¿Qué tipo de partido le interesa?

Nos va a interesar a los dos lo mismo, sobre todo que la mayor parte del encuentro se pase en campo contrario, que no se cometan errores y ser efectivos de cara a puerta, que nos está costando. Tanto Rubén de la Barrera como yo esperamos un partido muy parecido.

¿Hay mayor motivación esta semana entre sus jugadores por medirse a un rival como el Deportivo?

Cuando te enfrentas a equipos importantes la ilusión es mayor. Esto es así. No es lo mismo enfrentarse al Dépor que a otro equipo de menor entidad. Son partidos que a todos los chicos les gusta jugar, todos quieren estar disponibles. Esto nos sucede a nosotros con el Dépor y le sucedería al Dépor si tuviese que enfrentarse mañana en Copa al Madrid. Los jugadores van a estar deseosos de entrar en el once, eso es evidente.

¿Para usted es especial por su pasado en el Celta como ayudante de Paco Herrera o es un partido más?

Para mí es un partido más, un partido ilusionante ante un rival importante en la categoría, que no merece por historia estar en Segunda B ni en Segunda, pero a veces las circunstancias mandan y cuando no se hacen bien las cosas se acaba pagando con descensos. Mi pasado en el Celta es pasado. Sí es cierto que había mucha rivalidad. Fueron momentos maravillosos, bonitos, por parte del Dépor y por parte del Celta, y los tengo siempre en la memoria, pero ahora defiendo un escudo, una camiseta y la ilusión de un pueblo que no tiene para nada que ver con el de Vigo.