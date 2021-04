Rubén de la Barrera apostó por la continuidad en el once del Deportivo con respecto a la alineación que había presentado la anterior jornada en Riazor frente al Marino. El técnico coruñés optó por tres únicas novedades en el once: Héctor, Uche y Rayco. El nigeriano volvió tras sanción y desplazó del once inicial a Lara, mientras que el canario formó en la banda izquierda del ataque en lugar de Raí. Además, Héctor reapareció tras su problema muscular y Salva se quedó en el banquillo.