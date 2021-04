El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha rechazado el recurso de reforma presentado por LaLiga contra el auto del pasado mes de agosto en el que decretó el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento abierto contra el capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, por la presunta comisión de un delito de corrupción entre particulares, ha informado esta mañana el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El futbolista fue denunciado por LaLiga tras hacerse público un audio que envió a un grupo privado de wasap en el que, según hizo constar LaLiga en la denuncia, “manifestaba la posible predeterminación” del partido que el Deportivo iba a disputar contra el Fuenlabrada, algo que no comparten ni el juzgado ni la Fiscalía.

“Como bien se fundamentó en el auto, el mensaje objeto de denuncia no se entiende que revista caracteres de delito alguno y, tal y como hace constar el Ministerio Público, entender que pudiera existir un amaño del partido entre jugadores resulta más bien el argumento de una película o novela de ficción, de ahí la resolución que ahora se recurre”, indica la magistrada en el auto, en el que recuerda que el juez instructor “no está obligado a practicar diligencias de investigación si no entiende que los hechos denunciados revisten caracteres alguno de delito, haciendo declarar como investigada a una persona de manera gratuita, sin indicio alguno de comisión de delito”. LaLiga, además del recurso de reforma que ha sido desestimado por el juzgado, ha presentado un recurso de apelación contra el auto, el cual será resuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña.

La magistrada asegura en la resolución que es “importante” hacer referencia al auto dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado 1 de marzo, en el cual advierte que la actuación del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida) en este caso “resulta preocupante, no explicándose la actuación de tales funcionarios”. La instructora señala que LaLiga, en su recurso de reforma, hace referencia “a otros posibles ilícitos y otros responsables que no fueron objeto del presente procedimiento ni de su denuncia”. En el recurso, según destaca la jueza, alega que no quería decir que “forzosamente” se debiese recibir declaración como investigado al capitán del Deportivo, “sino que la misma bien pudiera ser como testigo”.

“Las diligencias a que se refiere la parte como las posibles a practicar en el presente procedimiento versarían sobre hechos que no son objeto de denuncia y por los que se adoptó la decisión que ahora se recurre”, recalca la magistrada en el auto en el que desestima el recurso de LaLiga.