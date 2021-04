Álex Huerta, entrenador del Numancia, lamentó que su equipo regalase los primeros 30 minutos de juego al Deportivo en el partido disputado ayer en Riazor y se quejó porque las dos acciones que marcaron el final del encuentro, el penalti que supuso el segundo gol de los blanquiazules y la expulsión de Borja López, “porque ni la falta era suya ni era una entrada de roja directa”, valoró.

“Del penalti no puedo hacer una valoración porque no lo he visto pero los jugadores dicen que es una situación forzada y que le da con el cuadriceps. Creo que para pitarlo hay que tenerlo más claro, sobre todo por todo lo que nos estamos jugando”, señaló. Lo mismo que la expulsión. “No fue una protesta”, aclaró, “lo expulsa porque cree que es él el que hace la falta”. Sin embargo, zanjó: “Los árbitros pueden cometer errores, no quiero darle más vueltas”.

Sí se mostró más preocupado con la imagen de su equipo en los minutos iniciales: “Hemos entrado muy tímidos. Cuando juegas un partido de estas características no puedes regalar 30 minutos y un gol, te lastra mucho. Porque no puedes ir a remolque. Tenemos que tener más convicción, más intensidad y concentración”, analizó y también cree que el Dépor se lo puso complicado “con las ideas muy claras y presión muy fuerte”. “Lo positivo”, concluyó, es que su equipo depende de sí mismo: “Quedan tres partidos límite y no podemos tener margen de error”.