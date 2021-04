Rubén de la Barrera respira un poco más tranquilo. Después de una semana que reconoce que fue complicada, la victoria del Deportivo contra el Numancia le deja una sensación buena, que será mejor si la próxima semana su equipo gana al Marino de Luanco. Huyendo del pesimismo y todos a una, el entrenador coruñés echa cuentas. Y estas le salen claramente: “Si ganamos los dos próximos partidos, estamos en Primera RFEF. Hagan lo que hagan los demás”.

“La semana fue complicada por la necesidad que teníamos, pero creo que era más compleja por el nivel del rival. Sabemos que el Numancia tiene un grandísimo equipo y muy buenos jugadores”, arrancó su comparencia posterior al partido en Riazor. “Hicimos cosas bien, estuvimos desajustados por momentos y pudimos terminarlo antes con unas acciones rápidas”, analizó sobre lo visto en el terreno de juego. “La sensación es buena y esta victoria la haremos todavía más buena si ganamos el próximo fin de semana en Luanco”, añadió y zanjó: “Los tropiezos terminaron, no pueden repetirse”.

Para el entrenador del Dépor, “lo importante era volver a depender de nosotros mismos, aunque ya lo hacíamos, y vernos un pelín más separados del tercer clasificado”. Son cuatro puntos los que le separan precisamente del Numancia y solo quedan tres partidos por jugar. “Ahora viene el Luanco y ahora hay que intentar dar otro paso, no queda otra. Ir a por ello y todos juntos”, dijo. “Cuando no cierras las cosas rápido, pasa lo que pasa y hay que afrontarlo y no infundir una situación tan pesimista como en alguna situación sucede”, reflexionó.

Sobre el partido, reconoció que hubo jugadas “dudosas” pitadas a favor del Deportivo. “Pero para penaltis, los que no nos pitaron a favor las últimas semanas”, indicó. En cuanto al gol, analizó que llegó cuando el equipo estaba bien ajustado. “No hemos podido llegar a cerrar. La calidad del centro es importante y en el área hemos hecho algo mal para que pueda rematar. Ante este tipo de equipos, como cometas un error, puede pasar esto. Pero hemos conseguido reponernos y levantarnos a ese gol”, señaló. Una de las novedades de la alineación fue la titularidad de Celso Borges después de dos meses: “Habiendo balón parado, pensamos que Borges iba a ser importante en defensa y en ataque. Entendimos que el Numancia iba a apretar e iba a cerrarse. Y él tiene buen pie para los desplazamientos en largo, lograr situaciones para progresar y encontrar a Keko y Lara en situaciones adelantada y con ventaja”.