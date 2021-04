El final de la temporada se asoma para el Deportivo a falta tan solo ya de tres partidos, pero todavía no está cerrado el objetivo de lograr una plaza en la Primera Federación que sustituirá el curso que viene a la Segunda División B. A pesar de ello, el futuro de los jugadores ya empieza a estar sobre la mesa después de que las expectativas depositadas en la plantilla hayan estado lejos de cumplirse.

El objetivo del ascenso no se logró, pero buena parte de los jugadores tienen todavía contrato con el club para el curso que viene. Es el curso de Borja Granero, que el miércoles se refirió a su futuro o de Keko Gontán, que lo hizo ayer.

Los dos partían como piezas importantes en el diseño de una plantilla en la que el club invirtió amplios recursos, pero que se ha quedado sin poder pelear ni siquiera por el play off de ascenso. El presidente deportivista, Antonio Couceiro, anunció en su única comparecencia hasta la fecha que el modelo del club girará hacia la cantera, por lo que también se modificará la confección del equipo.

Para ello deberán resolverse contratos vigentes. En el caso de Keko, el madrileño indicó que todavía no ha tratado su continuidad con el club. “A día de hoy no he reflexionado sobre eso porque no está el objetivo todavía. Tengo tres años, me siento como en casa aquí. No obstante, no sé ni si el club tiene claro el proyecto del año que viene. Ninguno hemos podido sentarnos y decirnos a la cara lo que piensa cada uno”, manifestó.

Parecidas fueron las palabras de Borja Granero, que se remitió al contrato que firmó el pasado verano: “Cuando firmas un contrato de tres años ya habla suficiente sobre tu intención. Me sumé al proyecto y elegí esta opción porque esto es el Dépor. No hay más que hablar”.