El técnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, celebra que mañana frente al Langreo (19.00 horas) el equipo coruñés pueda contar con el respaldo de 5.000 aficionados, multiplicando de esa manera por cinco los mil de los anteriores encuentros en Riazor. “El incremento de espectadores va a ser fundamental. Nos van a arropar y eso se va a transmitir. Cuando Riazor está, es un factor muy a tener en cuenta. Mil ya me parecían una barbaridad, imagínate 5.000, que no supone nada en relación a la capacidad total. Siempre es bueno que haya gente en el campo. Nos va a ayudar, lo tengo clarísimo. Me va a parecer La Bombonera el domingo”, señaló ayer en Abegondo.

Las posibilidades del Deportivo de cerrar mañana el objetivo de la Primera RFEF, la permanencia, pasan por ganar al Langreo y que hoy el Numancia no venza en Ferrol. De la Barrera estará pendiente del partido de A Malata y cree que sus futbolistas también lo verán, aunque públicamente puedan decir lo contrario. “Como entrenador lo voy a ver porque me gusta el fútbol, veo ese partido y todos porque me interesan y me ayudan. Las generaciones han cambiado, antes los futbolistas se papaban la preferente de Liechtenstein y ahora no es así. En petit comité lo van a ver porque saben que ese resultado puede ayudar”, afirmó De la Barrera.

En cualquier caso, el coruñés pide poner todo el foco en el duelo de mañana ante el Langreo. “No hay otra opción que no sea la de ganar, para confiar en cerrarlo este fin de semana o para ir a Soria en el estado de menor urgencia posible. No es cuestión de hacer cábalas porque está demostrado que cuando hablamos de quinielas y cábalas el equipo está lejos de lo que quiero que sea. De cara a la última jornada, tanto para una cosa u otra, hay que ganar el domingo al Langreo”, recalcó De la Barrera, que confía en sus jugadores para sellar la meta de la Primera RFEF bien este fin de semana o, si no es posible ahora, el siguiente.

Dos balas para un objetivo

“Ojalá pueda ser este fin de semana, pero la cabeza tiene que estar focalizada única y exclusivamente en nuestro partido. Si nos beneficia [el resultado de Ferrol], mejor; y si no, tenemos que hacer lo nuestro. Si ocurre, lo celebraremos en su justa medida; y si no, iremos a Soria a conseguir una victoria que certifique nuestra presencia en la categoría”, argumentó el técnico del conjunto blanquiazul, que de cara a este fin de semana tiene una sensación “similar” a la de la última jornada de la primera fase, en la que su equipo no dependía de sí mismo para acabar entre los tres primeros y pelear por el ascenso. “Independientemente de lo que ocurra, nosotros tenemos que ganar”, insistió.

El Deportivo se ha acostumbrado esta temporada a mostrar su mejor versión cuando se encuentra en una situación límite y, en ese sentido, De la Barrera no teme tener que jugárselo todo el próximo fin de semana en Los Pajaritos, aunque como es lógico le gustaría llegar a Soria con los deberes ya hechos. “Hay que ser mejores desde el primer minuto al último, no poner excusas e ir de verdad. Si el resultado del sábado nos beneficia, mejor; y si no, iremos a Soria a disputarnos el pase allí. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. El equipo tiene que estar preparado a nivel emocional para todo, para una cosa u otra”.

De cara al encuentro de mañana en el estadio de Riazor, intuye que será de máxima dificultad pese al teórico trámite que supone para el Langreo. El conjunto asturiano ya no se juega ningún objetivo clasificatorio, pero igualmente De la Barrera está convencido de que planteará un encuentro muy complicado mañana en Riazor: “Es un equipo valiente que intenta proponer y jugar. No espero un equipo diferente. Imagino que será atrevido y que intentará tener la pelota un porcentaje de tiempo importante. La pelota la tenemos que tener nosotros, y tenerla para hacer daño. Estamos convencidos y estoy convencido de que el equipo el domingo va a hacer un buen partido”.

El técnico, sobre su futuro: “La categoría no me condiciona”

De la Barrera no quiere abordar el asunto de su continuidad en el banquillo blanquiazul hasta después de sellar el objetivo de la Primera RFEF, aunque ayer aseguró que a la hora de tomar una decisión no le condiciona en absoluto la categoría en la que vaya a competir el equipo. “El Dépor para mí es mucho más que una categoría u otra. Esté en Primera, en Segunda, en Tercera o en decimosexta, es algo que no me condiciona, porque el Dépor representa algo diferente en mí a lo que podría representar algún otro club”, argumentó el coruñés. “Es el club que siempre soñé y con el que me identifico”, indicó el técnico blanquiazul al referirse al componente emocional que supone dirigir al equipo de su ciudad y del que es aficionado. De la Barrera recalcó que está “centrado en ayudar al equipo a conseguir ese billete para estar en la Pro la próxima temporada”, así que aparca cualquier novedad sobre su futuro hasta después de cruzar esa meta. “No me interesa para nada tocar ese tema”, zanjó al ser preguntado sobre su continuidad al frente del Dépor. Hay jugadores de la actual plantilla que ya comunicaron al club su intención de no seguir, según avanzó esta semana el presidente, Antonio Couceiro, pero el técnico recuerda que “desde el momento en que sales al campo todo el mundo se juega su prestigio y eso lleva a dar lo mejor de sí mismo, bien para seguir estando o para disponer de otro tipo de opciones”. “Eso pretendo hacérselo sentir y ver a los jugadores”, añadió el coruñés ayer desde la sala de prensa de Abegondo.