El Deportivo Abanca demostró que sigue muy vivo goleando a uno de los rivales más en forma de la Primera Iberdrola, el Madrid CFF, que cayó en Abegondo por un contundente 3-0. Gaby y Alba Merino abrieron el camino del triunfo con sendos goles antes del descanso y tras la reanudación Peke redondeó el abultado marcador firmando el tercer y definitivo tanto coruñés.

Con este resultado el Dépor Abanca sale del farolillo rojo. Ahora es penúltimo en la tabla, a cinco puntos de los puestos de salvación a falta de siete encuentros por disputar, uno más que todos sus rivales directos por la permanencia salvo el Santa Teresa, que también tiene un compromiso más pendiente.

El equipo de Manu Sánchez se levantó con fuerza tras el duro empate del anterior fin de semana ante el Valencia y salió a por el partido de forma decidida dispuesto a perforar lo antes posible la portería del Madrid CFF. Lo logró Gaby a los diez minutos de juego, al aprovechar un rechace tras un disparo de Alba Merino al larguero para batir a Paola Ulloa. Athenea y Ainoa estuvieron cerca de ampliar la ventaja en el marcador pero fue Alba la que logró en el 35 tras un servicio de Gaby desde la banda derecha.

En la segunda parte el Madrid CFF apretó mucho en busca de un gol con el que meterse en el partido. Geyse y Valéria tuvieron ocasiones para recortar distancias, pero el que acabó marcando fue el Dépor Abanca por mediación de Peke, que sentenció al anotar el 3-0 a media hora para el final.

Manu Sánchez // Técnico del Deportivo Abanca: “Sigue estando muy difícil, pero estamos vivas”

El entrenador del Dépor Abanca, Manu Sánchez, se mostró muy satisfecho con la victoria ante el Madrid CFF y esperanzado de cara a lograr la “gesta” de la salvación. “Al aficionado del Dépor no hay que engañarlo. La realidad es que sigue estando muy difícil, pero con este triunfo estamos vivas. A ver si entre todos conseguimos hacer la gesta”, afirmó. Tras la victoria de ayer, señaló que “las sensaciones son muy buenas”. “Las futbolistas se merecían un día así. Las cuentas, que no me gusta mucho echarlas, son seguir ganando partidos”, resumió el técnico.

La próxima cita, el domingo en Sevilla

Tras la victoria de ayer frente al Madrid CFF, la plantilla del Deportivo Abanca disfruta hoy de una jornada de descanso. Mañana, a las 16.30 horas, regresará a Abegondo para empezar a preparar la visita del próximo domingo al campo del Sevilla, correspondiente a la jornada 29 de la Primera Iberdrola. El conjunto andaluz, que ocupa la octava posición en la tabla con 36 puntos, perdió ayer en el terreno de juego del Levante (2-1).