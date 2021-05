Héctor Hernández se refirió está mañana a su futuro en el club a pesar de que se no haya logrado el ascenso y mostró su voluntad de seguir la temporada que viene. "Ya lo he dicho más veces. Estoy a gusto y soy muy feliz aquí. Creo que no voy a encontrar otro club en el que pueda sentirme tan querido y valorado. Ahora mismo puedo decir que el Deportivo y yo vamos de la mano hacia el mismo objetivo", indicó el defensa.

Héctor regresará este fin de semana a Soria para enfrentarse al Numancia, en el que militó el curso pasado antes de fichar por el Deportivo. Su exequipo se juega la clasificación para la Primera RFEF, pero el lateral subrayó que no irán "de paseo". "Después de cómo ha ido la temporada, todos hubiésemos firmado llegar a la última semana sin jugarse nada. Se nota en el ambiente que ya se ha logrado ese billete a la Pro. Pero no vamos a ir a Soria de paseo. Representamos a un escudo muy importante y hay que competir cada partido. El Numancia es un club importante para mí y todavía mantengo amigos con los que hablo regularmente. Me dolería si descienden nuevamente. Pero ahora represente a otro club al que me debo al cien por cien. Por eso los amigos quedarán en segundo plano. Que pase lo que tenga que pasar", reflexionó.