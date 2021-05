El entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, reconoció que el acceso a la Primera Federación, nueva categoría del fútbol nacional, supone "un alivio, muy muy grande" para los jugadores, y, sobre su futuro, admitió que su primera opción es seguir en el club pero para eso deben garantizarle "ser competitivos" porque le van a exigir el ascenso.

"Aquí hay una realidad, no me escondo: Soy del Dépor, de A Coruña, quiero lo mejor para el Dépor y, si puede ser conmigo en el banquillo, mejor, que mejor, porque quiero contribuir a que este club de un paso al frente y si se puede, diez", explicó en una rueda de prensa telemática tras el entrenamiento de esta mañana, a puerta cerrada, en el estadio de Riazor, donde el equipo coruñés se ejercitó para preparar el partido de este domingo en Soria frente al Numancia.

De la Barrera indicó que "puede haber alguna posibilidad" de irse a otro equipo, pero su "voluntad" es lo que está "haciendo: tratar la opción del Dépor como la importante".

"Soy coruñés y del Dépor pero tampoco me voy a disparar a los pies. Me importa mucho el cómo se quieren hacer las cosas. Pero también quiero garantizar cosas que me permitan ser competitivos", advirtió el entrenador, que se mostró consciente de que, con independencia de la plantilla que se arme, se le va a "exigir el ascenso".

El equipo acabará la temporada en Soria el domingo ante un Numancia que no depende de sí mismo para lograr el pase a ese tercer escalón.

"Con la confirmación del acceso a la nueva categoría esta semana fue muy buena en todo, todo el mundo pudo liberarse, y a la vez la semana mantiene los criterios de cualquier otra, pero supone un alivio muy, muy grande y vamos a afrontar el partido con responsabilidad, humildad y mucha ilusión en un gran escenario y ante un grandísimo equipo", indicó.

El técnico precisó que, "jugándose lo que se juega el rival, de lo que se trata es de competir lo máximo posible", ya que también afecta a terceros equipos como el Racing de Ferrol, el otro club que se juega una plaza en Primera Federación.

El Deportivo, además, tendrá la posibilidad de acabar como primero de grupo y, a priori, lograr el billete para la Copa del Rey, un premio extra que "refuerza" la importancia que se le da al partido.

Al echar la vista atrás, el preparador deportivista lamentó que el equipo se quedara a las puertas, en la primera fase de la temporada, de poder acceder a la lucha por el ascenso en la segunda etapa del curso, en la que solo pudo optar a clasificarse para la Primera Federación.

"Nos faltaba medio segundo para luchar por otras cosas y luchar, además, en condiciones, pero es agua pasada", señaló.

El técnico se mostró partidario de que Richard Barral siga en la dirección deportiva del conjunto coruñés.

"No tengo conocimiento de nada, pero me encantaría compartir con la gente que está en la actualidad. Fueron importantes en mi llegada y la convivencia fue positiva en estos meses", afirmó.

Uno de los que no estará el próximo curso es el central Mujaid Sadick, que tiene pactado su traspaso al Genk belga.

"No sé si la operación está más o menos próxima o cerrada, pero las cantidades que salen por ahí (en torno a dos millones de euros) pueden ser importantes, más teniendo en cuenta que es un chico al que le queda un año de contrato y que, si puedes sacar algo productivo, es ahora. Es un chaval que reúne muchos requisitos para imaginárnoslo en la élite muchos años", zanjó.