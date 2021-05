El futuro de Rubén de la Barrera como entrenador del equipo la temporada que viene centra la atención antes del último partido del campeonato. El técnico coruñés volvió a insistir ayer en su intención de alcanzar un acuerdo, aunque puso condicionantes para liderar el proyecto del próximo curso.

De la Barrera desea tener las garantías de que se construirá un grupo “competitivo” para afrontar el objetivo del ascenso. La sintonía entre las partes, aseguró el técnico, es buena para alcanzar un acuerdo, pero su deseo es tener claras también las bases de las que se partirán. “El feeling es buenísimo, porque hay comunicación desde el primer momento, pero yo quiero garantizar cosas que me permitan ser competitivo. Se diga lo que se diga el objetivo del Dépor va a ser ascender, pero hay que gestionar muy bien todo el nivel de expectativa que se genera. El club tiene que ascender. Jugamos el pasado domingo en Riazor y quedó clarísimo que el club es de Primera División y tenemos que poner todos de nuestra parte para recuperar todo lo que le pertenece”, reflexionó.

En el horizonte aparecen otras posibilidades, que el propio De la Barrera reconoció ayer, pero existe también un vínculo con la ciudad y el club que el técnico no puede dejar al margen. “Soy del Dépor y de A Coruña y quiero lo mejor para el club, y si puede ser conmigo en el banquillo, mejor. No me escondo. Hay alguna otra posibilidad, sí, pero mi voluntad es la de hacer lo que estoy haciendo, que es tratar la opción del Deportivo como la más importante. Soy del Dépor y coruñés, pero no me voy a disparar en los pies”, argumentó.

El técnico admitió las conversaciones durante estos días para conocer hacia dónde camina el proyecto de futuro del club, centrado en un regreso al fútbol profesional con menos recursos económicos que los empleados esta temporada. “Estamos hablando, tocando varios puntos y quiero conocer qué siente y pretende el club”, apuntó. “No quiero las llaves de ningún lado. Más allá de inminente o no, que todos tengan claro cómo se pretenden las cosas. La ventaja es que venimos tocando varias cosas un tiempo. Por ahí hemos avanzado bastante. Faltan tocar cuestiones vitales para que algo arranque bien. Porque cuando las cosas se inician bien, los finales son como todos quieren. No me preocupa que sea hoy, la semana que viene o dentro de dos, sino que cuando sea se hable de algo claro o estable”, afirmó.

De la Barrera insistió en la necesidad de formar un proyecto sólido y competitivo más allá del poder financiero. “La visión que deberíamos tomar pasa por lograr conformar el equipo más competitivo posible y garantizar la estabilidad y viabilidad del club. Y eso no supone que a mayor gasto más oportunidades de subir, ni a menor gasto menos posibilidades”, subrayó ayer en su comparecencia.

“Las cifras por Mujaid son importantes”

Rubén de la Barrera se pronunció ayer sobre el inminente traspaso de Mujaid al Genk belga una vez que finalice la temporada. El central ya ni siquiera se ejercita con el grupo para evitar riesgos y lo más probable es que no vaya convocado para el partido de mañana contra el Numancia. El técnico deportivista afirmó que se trata de un jugador por el que el club podría obtener un beneficio importante dadas las circunstancias financieras actuales. “Es un jugador muy importante para el equipo y el club. Todos están expuestos al mercado y susceptibles de beneficiar a los jugadores y al club. Mujaid representa ambas cosas. La operación no sé si está cerrada”, reflexionó ayer De la Barrera sobre el fichaje, cifrado en alrededor de dos millones de euros. “Esas cantidades que salen por ahí son importantes para el club con un chico al que resta un año de contrato y, si puedes sacar algo de beneficio para el club es ahora. Él es un chaval que reúne muchos requisitos para imaginárnoslo en la élite y de ello se tiene que beneficiar el club”, argumentó el entrenador deportivista sobre el caso de Mujaid. De la Barrea también se detuvo en la situación de Miku, que acaba contrato y cuya continuidad está en el aire después de convertirse en el pichichi. “A mí Miku me parece un pedazo de delantero y hace que puedas valorar esa posibilidad de que siga. Él está a gusto en A Coruña y sus números y el rendimiento que ha ofrecido están ahí”, afirmó.