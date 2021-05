Una lista que anuncia una nueva era. Rubén de la Barrera, ya sin la soga al cuello, no fuerza a sus futbolistas y el parte de bajas suma siete ausencias, más de uno futbolista destacado del proyecto con su continuidad en entredicho. Mujaid no está incluido en la relación a la espera de que se haga oficial su traspaso al Genk belga y Lucho, Miku, Beauvue, Gandoy, Derik y Keko tampoco viajan tras sufrir diferentes percances físicos en las últimas semanas. Si el Dépor se jugase la vida, seguro que más de uno se subía al autobus, pero como no es esa la situación, se apuesta por una postura prudente y por preservar sus cuerpos.

Ante las siete bajas toma protagonismo la cantera. De hecho, el técnico coruñés cita a cinco fabrilistas: el delantero Adri Castro, el meta Alberto, el lateral derecho Iván Guerrero, el interior Peke y el centrocampista Jairo, el único debutante en una lista. Los dos últimos son juveniles y han subido esta temporada del equipo de Gilsanz al filial de Valerón. Se disponen a dar un paso más.