Raí Nascimento (Río de Janeiro, 1998) cerrará mañana en Soria una “intensa” etapa como deportivista después de menos de cinco meses en los que ha colaborado a lograr un objetivo que a su llegada era secundario. El jugador brasileño reflexiona sobre su papel dentro del equipo y de una hipotética continuidad la temporada que viene como blanquiazul.

¿El desenlace de la temporada sirve de consuelo?

Creo que lo pretendíamos era ir partido a partido y vivir cada fin de semana lo máximo posible, también los entrenamientos, y así está siendo hasta el día de hoy.

Pero en la mente de todos el objetivo era otro...

A raíz de los resultados se dio esa situación, eso no lo va a cambiar nadie, pero también ha sido un reto bonito dejar al club lo más cerca posible después de no poder llevarlo al play off.

¿Se pondría una nota en estos meses en el Deportivo?

No me gusta mucho valorarme a nivel individual ni futbolístico. Lo que he pretendido es mejorar y disfrutar del día a día con mis compañeros. Eso es lo que me sirve para mi desarrollo futbolístico.

¿El Deportivo ha sido un aprendizaje para usted?

Bastante. Venía de no jugar en el Zaragoza y siempre que sumas y juegas vas cogiendo ritmo. Aunque ya había jugado en esta categoría, siempre hay algo para aprender. Yo soy joven y me ha servido mucho.

¿Se ha parado a pensar ya en su futuro?

Aún no tengo una mínima idea. Una vez que se termine todo hablaré con mi representante, con mi familia y trataré de disfrutar de las vacaciones. Las oportunidades vendrán en el momento que hable con el club.

¿Aquí el club no le ha trasladado aún nada?

Todavía no.

¿Le gustaría seguir?

Si, por qué no. Es un buen sitio, una buena ciudad, un buen club... Si se da, estaría encantado. Estoy muy contento con mis compañeros y disfrutaré hasta el último día.

El club desea continuar con Rubén de la Barrera, ¿le ayudaría conocer al entrenador para seguir?

Eso ayuda, obviamente. Pero si estoy aquí o en otro lado con un entrenador distinto mi trabajo no va a cambiar.

¿Cómo han sido estos meses para usted?

Yo ya venía de un club en una situación complicada, incluso estábamos más abajo en la clasificación, y se pasa mal. Intentábamos hacer las cosas bien, sacar los partidos adelante, y no funcionaba. Pero eso también sirve e influye en el crecimiento individual y colectivo. Sirvió y se ve ahora que estamos ganando. Aunque fuera otro objetivo de diferentes características, lo hemos hecho bien.

¿Llegó demasiado tarde esa reacción?

Se dio así, tampoco tenemos que reprocharnos nada. El equipo respondió, pero dependíamos de otros resultados.

¿Cómo se toman el partido contra el Numancia después de sellar su plaza para la Primera RFEF?

Vamos con la cabeza de dejar al club en la mejor posición posible, es también un reto para nosotros terminar la liga bien. Cuanto mejor dejemos al club, mejor también para nosotros. Iremos a Soria como a un partido más de la temporada.

¿Qué sintió después de lograr el objetivo?

Mucha alegría. Primero por los compañeros, que estuvieron pasando por situaciones difíciles, y también por la afición, que nos estuvo apoyando. Los sentimientos son alegría y también de agradecimiento por parte de todos los que estamos en el equipo.

¿Está satisfecho con el juego que ha mostrado?

Futbolísticamente, un porcentaje muy alto para alguien como yo es de tener muchos fallos. Eso también hace que crezca y mejore en el día a día. Ojalá me sirva para dar ese paso que busco.

¿Cree que ha evolucionado en su juego?

Yo creo que sí, aunque tampoco he tenido grandes números a nivel de asistencias y goles a lo largo de la temporada. También hay que tener en cuenta que apenas he jugado la mitad del año. De un 100%, un futbolista como yo puede fallar un 80%, y eso es muy alto. De lo que se trata es de no desistir y seguir intentándolo. Uno sueña desde crío con ser profesional, pero el fútbol es un proceso y no hay que intentar avanzarlo, hace falta un camino y también estar preparado para que una temporada salga buena o mala.

¿Se mira más con lupa a jugadores como usted?

Lo comentaba el otro día viendo el Chelsea-Madrid. El que no trabaja, por mucha calidad que tenga, al final se va a notar bastante. El fútbol ha progresado mucho físicamente y todo el mundo está muy cerca del otro. Te encuentras a rivales que a lo mejor te están marcando y no te dejan espacios para que no hagas tu jugada. También hay que dar mérito a los defensas. El hecho de que no te vayas de ellos no significa que cometas un error.

Eso es la Champions, ¿también se nota en esta categoría?

Claro, aquí sales de un lateral y ya tienes a un central contigo. Es lo que hay en el fútbol de hoy, pero al atraer dos jugadores también abres espacios para los compañeros que ellos pueden aprovechar.

¿Se está perdiendo un perfil de jugador como el suyo y están desapareciendo los regateadores en el fútbol actual?

No creo. Lo que pasa es que cada vez te estudian más y todo el mundo está mejor físicamente. Eso también es un factor que suma para los defensas.