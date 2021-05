El Deportivo cerró ayer contra el Numancia una temporada lejos del objetivo inicial. Por este motivo, el técnico deportivista, Rubén de la Barrera, que todavía tiene que cerrar su continuidad en el club, se refirió al futuro. “Se trata de armar un equipo competitivo y que a su vez no sienta vértigo inicial del objetivo. Que sepa competir como tiene que hacerlo bajo un entorno lleno de necesidad y de presión. Todo eso hay que gestionarlo, ver cómo vas a convivir con esa exigencia pero es mucho más natural que todo esto”, reflexionó.

De la Barrera se detuvo en la nueva realidad económica en la que se moverá el club, pero subrayó que una inversión alta no garantiza lograr la meta. “No por gastar 25 millones de euros el ascenso está garantizado, no por acudir a otro perfil de jugadores el objetivo se va a ver imposibilitado. Exige conocimiento de la categoría y la necesidad que todo el mundo va a tener de asumir los momentos que toquen vivir. Sea cual sea lo que pretendes, por muy bien que arranques siempre habrá momentos que puedes ser propenso a los catarros”, argumentó.

El entrenador deportivista volvió a insistir en que deberán construir un conjunto “competitivo” para afrontar de nuevo el objetivo del ascenso. “Entendemos la situación económica del equipo. La naturaleza de todos los que forman parte de esto es ganar. Sea cual sea la plantilla que construyas, independientemente del perfil de los jugadores el objetivo va a ser ese”, subrayó. “Estamos para ganar y para conseguir un objetivo importante. Hay que hacer un equipo más allá de lo competitivo, para asumir retos importantes en momentos buenos y en otros no tan buenos, los que lleguen tienen que ser acorde al objetivo del equipo. Tienen que pasar muchas cosas buenas, todas que favorezcan, y a su vez hay varios obstáculos por el camino. La temporada que viene está lejos a día de hoy”, añadió De la Barrera.

La derrota de ayer en Soria, sumada a la victoria del Racing de Ferrol contra el Marino de Luanco, ha dejado al Deportivo fuera de la Copa del Rey el curso que viene después de una participación ininterrumpida durante casi medio siglo. De la Barrera afirmó que el equipo mereció ayer otro resultado distinto, incluida el triunfo. “El equipo ha jugado bien. El partido había que jugarlo y masticarlo, no es fácil contra el Numancia. Tras recuperación, tienen jugadores que en contraataque te pueden hacer daño. En el último cuarto no estuvimos acertados para hacerles daño de verdad. Eso decanta un poco el partido o lo que nos impide no ganarlo. Evidentemente, veníamos aquí, hemos competido para ganar, sabíamos que en base al otro resultado la opción de jugar Copa o no dependía de lo nuestro. Mirando de reojo al otro lado, no pudo ser. El objetivo principal era venir, hacer un buen partido, creo que lo hicimos y por detalles o propias carencias nos impide ganarlo. Creo que deberíamos haber ganado”, aseguró.

“Tuvimos el control del juego, fuimos capaces de generar ocasiones de progresión y de mucho peligro frente a su última línea. Algunas acabaron en disparo, en otras faltó más, en ese uno contra uno, esa acción definitiva que pueda aumentar más el número de finalizaciones. A partir de ahí hubo detalles. Le doy especial relevancia en su gol, nosotros cometemos una falta innecesaria”, analizó sobre el partido en Los Pajaritos.

El entrenador del Numancia, Álex Huerta, se disculpó con los aficionados del conjunto soriano después del descenso del club a la cuarta categoría. “La afición es la que más paga esta situación y es la que más ha sufrido estas dos temporadas. Me acuerdo mucho de ellos y les pido perdón”, manifestó el técnico.

Huerta reconoció que el vestuario se encontraba “fastidiado” después del partido ante el Deportivo. A pesar de la victoria, el resultado del Racing de Ferrol no les acompañó y el conjunto soriano, que la pasada temporada descendió junto a los blanquiazules de Segunda División, militará la campaña que viene en la Segunda RFEF, el cuarto peldaño del sistema de ligas español.

El descenso deja en una posición delicada al Numancia, pero su entrenador manifestó que está a disposición el club para el futuro. “Nunca antepondré mis intereses a los del equipo, acabo contrato y siempre estaré a disposición del club. Nos pesa mucho lo acontecido, porque somos de la casa y lo vivimos”, afirmó.

Álex Huerta llegó al banquillo del conjunto soriano con la temporada ya comenzada y consiguió enderezar el mal comienzo del equipo. A pesar de ello, los sorianos no alcanzaron el play off de ascenso ni tampoco una plaza en la Primera RFEF. A pesar de ello, Huerta afirmó que no se arrepentía de haber aceptado el cargo.