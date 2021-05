Celso Borges se refirió ayer a su futuro en el equipo la temporada que viene después del partido contra el Numancia que cerró el campeonato para los deportivistas. El centrocampista costarricense afirmó que tiene contrato en vigor y que su intención es continuar en A Coruña. “Mi futuro está claro. Tengo contrato aquí. No hay ningún tipo de dudas. Yo puedo hablar de mi parte, por la mía no hay dudas”, afirmó.

El club estudiará a partir de ahora el proyecto para la próxima temporada, con la continuidad de Rubén de la Barrera todavía por materializarse. Borges también se pronunció sobre el futuro del técnico de cara al curso que viene. “Siempre que un equipo puede trabajar el mayor tiempo junto posible, da esa satisfacción de ver las cosas en el campo mejor preparadas. Con el tiempo de ahora, si contamos la pretemporada, nos puede ir muy bien, indudablemente”, reflexionó el jugador costarricense.

Borges, que al principio de la temporada llegó como una de las apuestas más importantes para afrontar el objetivo del ascenso, se detuvo en la decepción que ha supuesto no clasificarse ni siquiera para disputar el play off. “Nosotros teníamos claro cuál era el objetivo a principio de temporada. Cuando no se consigue hay frustración, es entendible. Esto no acaba aquí. Nadie ha muerto tampoco, tenemos que seguir luchando”, afirmó.

Borges también lamentó la derrota de ayer contra el Numancia. “Veníamos a competir, a sacar la victoria. No ha podido ser. La temporada ha terminado y a pensar en la próxima”, destacó.