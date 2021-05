El campeón se toma un año sabático. El efecto colateral del mal año del Dépor es que no participará por primera vez en 64 años en uno de sus torneos fetiche, la Copa del Rey, la que le dio el primer titulo nacional, la que le permitió colarse en la fiesta de cumpleaños más planificada. La competición se queda sin uno de los clubes que hizo cumbre en el trofeo decano del fútbol español.

Para verlo fuera del torneo del KO hay que remontarse a 1958, cuando el equipo coruñés jugó aquella temporada en Segunda División tras pasarse casi una década en Primera, cuando incluso coqueteó con el descenso a Tercera. Eran otros tiempos en los que solo participaban los equipos de Primera y, como mucho, se le sumaban los campeones de los grupos de Segunda. La peor temporada de la historia del club sigue pesando, otro dato más de un año para olvidar.

Ganar la Copa del Rey se ha convertido en inaccesible para los equipos que están fuera de élite, aunque por momentos sí que es fuente de alegrías momentáneas, pero inolvidables, para los modestos, que viven de los destellos más que de una presencia significativa en las rondas finales. El cambio de formato aprobado por la Federación de Rubiales ha dado más peso al fútbol con estatus no profesional y le ha permitido a este tipo de conjuntos avanzar en el torneo. Aun así, la posibilidad de levantar el trofeo solo sigue estando al alcance de los equipos de la zona alta de Primera División y el Deportivo lleva un tiempo fuera de esa zona de privilegio.

Ahora mismo en la Copa participan más de cien equipos y el Dépor no será uno de ellos. El billete para disputarla se gana por los méritos contraídos en liga y el equipo coruñés no se ha hecho acreedor para la 2021-22. No siempre fue ese el sistema. Tras los años iniciales en los que se llegaba a los cruces finales por inscripción y en los que el Dépor cosechó un subcampeonato en 1910, se sucede una primera época en la que se accedía a partir de los méritos y la clasificación obtenida en los distintos campeonatos regionales.

De hecho, el Dépor no se estrenó en el torneo, por esta vía, hasta 1926, cuando fue eliminado por el Real Unión de Irún en cuartos de final. Fue todo un acontecimiento. Al año siguiente, en 1927, ganó el campeonato gallego por primera vez en su historia y empezó a disputarla con cierta regularidad.

Tras la Guerra Civil la clasificación en liga fue el baremo, pero durante décadas solo participaron contados equipos de la élite y los mejores de la segunda categoría. El Dépor tuvo la suerte pasar largas temporadas en la máxima categoría y cuando caía, solía volver a la primera, como en 1946 y 1948. Se disputaba entonces el torneo en los últimos meses de la temporada y tras acabar el campeonato de la regularidad. La gloria estaba más cerca al ser pocas rondas en disputa, aunque el Deportivo no fuese un habitual de los combates finales.

Años cincuenta

Además de ese año 1958 en el que le salvan de la Tercera División los hermanos Mendonça en Ourense, la campaña del debut del internacional Severino Reija y previo a la llegada del tándem Amancio-Veloso, hay otro precedente de aquellos años, 1953, ejercicio en el que tuvo que disputar un recordado play off de permanencia que le acabó trayendo la salvación en Vigo. Fueron las dos únicas ocasiones que no la disputó tras la Guerra Civil.