El final abrupto entre el Deportivo y Rubén de la Barrera es la historia de un desencuentro que se fraguó el pasado fin de semana, dos semanas después de que el equipo se garantizase una plaza en la Primera RFEF y se iniciaran las conversaciones para su renovación. Todo saltó por los aires el sábado, cuando el club decidió romper con el técnico coruñés al apreciar cierta falta de compromiso por su parte. Entremedias, un interés de la Unión Deportiva Las Palmas que De la Barrera quiso atender con el beneplácito de la cúpula blanquiazul, pero que terminaría desembocando en el divorcio definitivo.

La cronología de la ruptura arranca con la clasificación para la futura Primera Federación. Las dos partes retoman a partir de ahí conversaciones para su renovación y el técnico reconoce la buena sintonía con el club, pero el acuerdo no se materializa. De la Barrera puntualiza públicamente que su deseo era saber si contará con una plantilla de garantías para afrontar el ascenso después de que el presidente, Antonio Couceiro, había deslizado que la inversión en el equipo disminuiría para paliar las enormes pérdidas presupuestadas este ejercicio (nueve millones de euros).

A pesar de ello, las posturas siguen próximas porque la intención del consejo de administración es construir el nuevo proyecto alrededor de la figura del técnico coruñés. Pero la relación descarrila a finales de la semana pasada cuando todo parecía encauzado.

El interlocutor de Rubén de la Barrera siempre fue el consejero David Villasuso, también director general de la entidad, con el que habló semanalmente desde su llegada al club y con el que discutió un contrato de tres años o de dos más uno de carácter opcional. Charlaron incluso sobre planificación y confección de la plantilla, pero nunca se concretó el aspecto económico.

Es entonces cuando entra en escena la Unión Deportiva Las Palmas a través de su director deportivo, Luis Helguera, que le plantea a De la Barrera una reunión con el trasfondo de la renovación de Pepe Mel en las islas sin concretarse. El técnico accede y recibe el visto bueno del club. El conjunto canario le expone su proyecto para el curso que viene, a pesar de que la prioridad del presidente, Ángel Ramírez, es convencer a Mel para que continúe.

Es a partir de ahí cuando se materializa el desencuentro. De acuerdo a fuentes cercanas a la plaza de Pontevedra, el técnico coruñés le traslada a la Unión Deportiva las Palmas una “contraoferta” a sus planteamientos que convierte a la del Dépor en secundaria a ojos del consejo de administración. Eso es interpretado como una desconsideración. La directiva decide entonces romper las negociaciones con De la Barrera porque interpreta que no está lo suficientemente implicado e inicia la búsqueda de un sustituto para afrontar el regreso al fútbol profesional. Eso ocurre el sábado y así se lo transmite Villasuso al coruñés.

El lunes existe algún amago por retomar las conversaciones, pero el club ya estaba convencido de buscar alternativas a De la Barrera. Su continuidad ya no es prioritaria, a pesar de que se planteó como capital para el proyecto de futuro inmediato de la entidad deportivista.

El planteamiento del máximo accionista (Abanca) era que el entrenador coruñés asumiera más responsabilidades en la confección de la plantilla y tuviera un papel más protagonista en la toma de decisiones. Eso iría acompañado de una reforma de la parcela deportiva, en la que ya se han dado los primeros pasos con el nombramiento de Carlos Rosende como secretario técnico y de Nacho Lourido al frente del nuevo departamento de “tecnología analítica”. Sigue pendiente, sin embargo, el papel que pueda desempeñar el actual director de fútbol, Richard Barral. No está clara tampoco su influencia en los acontecimientos de los últimos días. Su figura sigue cuestionada debido al desenlace del campeonato y las críticas que ha recibido este curso.

El nuevo proyecto del Deportivo para la temporada que viene nace así condicionado por un nuevo contratiempo inesperado y después de dos semanas no se han producido avances significativos en la configuración de la plantilla. La reconstrucción deberá ser obligatoria para adaptarse a la nueva realidad económica del club y también a las normas de participación de la Federación en la Primera RFEF. En las próximas semanas, de la mano del nuevo entrenador, se deberá buscar destino a los jugadores que el pasado verano representaron una apuesta económica más fuerte y poseen contratos de larga duración.

Un idilio de apenas cuatro meses

La relación del Deportivo con Rubén de la Barrera arrancó a mediados del mes de enero después de la destitución de Fernando Vázquez con el propósito de que fuera larga. Las dos partes parecían convencidas a pesar de que los resultados de la unión no fueron los esperados, pero había esperanzas de forjar un futuro a largo plazo. La tarea para el técnico coruñés no era sencilla, porque debía sustituir a un entrenador con un profundo predicamento entre buena parte de la afición. De la Barrera, sin embargo, superó con habilidad la transición apoyándose en su vinculación con la ciudad y el club. El ya exentrenador blanquiazul reivindicó tanto su condición de coruñés como de deportivista, lo que le llevó a forjar un sentimiento de identificación a pesar de que los inicios no fueron sencillos. Al equipo le costó arrancar bajo su mando, víctima de una adaptación tardía a sus ideas, de la plaga de bajas con la que aterrizó a mediados de enero y de la mala dinámica heredada. Su apuesta futbolística no le ayudó, penalizado por las mismas carencias de una plantilla que ya había condenado antes a Fernando Vázquez. Al coruñés le precedía una reputación de gusto por el fútbol combinativo que no fue capaz de aplicar y terminó arrinconando debido a las urgencias. Acertó cuando viró hacia planteamientos basados en la presión en campo contrario para explotar las transiciones rápidas, pero la reacción fue insuficiente y el equipo ya no conseguiría clasificarse para disputar el play off de ascenso. Después sufriría más de la cuenta para asegurarse una plaza en la Primera RFEF, pero aún así desde el consejo de administración se mantuvo la confianza en Rubén de la Barrera para liderar el proyecto de la temporada que viene. Todo se torció de manera abrupta en los últimos días, de manera que el balance del técnico coruñés se reducirá a 15 partidos, con siete victorias, tres empates y cinco derrotas.