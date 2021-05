Los nombres de Yago Iglesias y Borja Jiménez, dos técnicos muy jóvenes y de un perfil similar al de Rubén de la Barrera, figuran en la lista que maneja el Deportivo para seleccionar al sustituto del coruñés. Yago Iglesias acaba de cerrar su etapa en el Compostela tras cinco años notables en Santiago, donde encabezó un proyecto a largo plazo en el que logró un crecimiento constante del equipo hasta subirlo a Segunda B y afianzarlo en la Segunda RFEF de cara a la próxima campaña. El Dépor ya inició las conversaciones con el ribeirense, que califica como “toma de contacto” ese primer acercamiento. Borja Jiménez —con dos ascensos a Segunda en su currículum, primero con el Mirandés y el curso pasado con el Cartagena— asegura que “de momento no hay nada” con el Deportivo, al tiempo que se toma como “un halago” que el club blanquiazul piense en él como una de las alternativas que pueden encajar. Hay más opciones en la lista del Dépor, entre ellas la de un entrenador que actualmente está dirigiendo a un equipo.

Yago Iglesias, de 38 años, empezó a entrenar en el Palmeira de Segunda Regional y poco a poco se fue curtiendo en diferentes categorías y proyectos hasta llamar la atención del Compos desde el banquillo del Noia. En Santiago entrenó las últimas cinco campañas para hacer crecer al equipo año tras año en base a un fútbol vistoso y con mucha variedad de registros a la hora de atacar, como demostró esta temporada frente al Deportivo, sobre todo en el encuentro de Riazor, donde el Compostela ganó 0-2. Suele jugar con un sistema 4-1-4-1 o bien un 4-2-3-1, pero con mediocentros de un marcado perfil ofensivo, como Pablo Antas o el exdeportivista Bicho en su etapa más reciente en San Lázaro.

Similar es el perfil de Borja Jiménez, de 36 años, actualmente sin equipo desde que en diciembre pasado el Cartagena lo despidió por el mal arranque de campaña en Segunda. Dirigió un año desde el banquillo de Cartagonova, al que llegó en diciembre de 2019 en sustitución del exdeportivista Gustavo Munúa para culminar esa temporada logrando el ascenso a la categoría de plata, un objetivo que ya había alcanzado el año anterior con el Mirandés. En Segunda B también entrenó al Valladolid B, al Izarra y al Rápido de Bouzas. Al igual que Yago Iglesias, el abulense también quiere que sus equipos sean protagonistas con la pelota.

Quince relevos en los últimos ocho años

El fin de la etapa de Rubén de la Barrera al frente del Deportivo desencadena el decimoquinto relevo en el banquillo blanquiazul desde enero de 2013, cuando Domingos Paciência se hizo cargo del equipo como sustituto de José Luis Oltra, que meses antes había guiado al conjunto coruñés al ascenso a Primera con un récord histórico de puntuación (91) todavía vigente. Desde entonces, uno a uno han ido cruzando la puerta de salida técnicos de perfiles muy diversos, el último De la Barrera.

El portugués Domingos dirigió al Dépor seis partidos y, tras su espantada, comenzó la primera etapa de Fernando Vázquez en Riazor. Casi logra el milagro de la salvación y al año siguiente consiguió devolver al equipo a la máxima categoría, aunque no le dejaron comenzar el curso 2014-15 en Primera. El elegido para arrancar la temporada fue Víctor Fernández, que también fue víctima de la ola de “autodestrucción” en el Dépor que él mismo detectó y que, no solo no ha finalizado, sino que ha ido creciendo en los últimos años.

Al aragonés lo reemplazó Víctor Sánchez del Amo, que dirigió al equipo los últimos ocho encuentros de esa campaña 2014-15 y completó la siguiente, la 2015-16. Después, nuevo golpe de timón con la contratación de Gaizka Garitano, que aguantó hasta la jornada 24 del campeonato 2016-17. Pepe Mel, su sustituto, acabó esa campaña e inició la siguiente, que también se llevó por delante a Cristóbal Parralo, promocionado desde el Fabril, y a Clarence Seedorf, cuyo carácter ganador no se reflejó en los resultados del equipo, que acabó descendiendo con varias jornadas de antelación.

De nuevo en Segunda, Natxo González fue el elegido para tratar de devolver al equipo a la élite y, tras su despido, el que casi lo acabó consiguiendo fue José Luis Martí, pero el Mallorca acabó remontando en Palma una eliminatoria que parecía encarrilada para el Dépor tras el 2-0 de la ida en Riazor en la eliminatoria definitiva del play off. Vuelta a empezar de nuevo en Segunda, esta vez con Juan Antonio Anquela. No logró que el equipo arrancara y tampoco su sucesor, Luis César Sampedro. La reacción llegó con Fernando Vázquez, que no pudo evitar otro descenso marcado por los efectos del caso Fuenlabrada.

El de Castrofeito inició esta campaña en Segunda B, pero en enero el club optó por un nuevo cambio de rumbo apostando por Rubén de la Barrera, que ahora cierra su etapa en Riazor. En total, quince relevos desde enero de 2013 para confirmar al Dépor como una auténtica trituradora de entrenadores, sin estabilidad, paciencia ni un proyecto sólido sobre el que sentar unas bases más allá del corto plazo y de la exigencia inmediata de resultados.