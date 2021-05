El Deportivo ha regresado a la casilla de salida después de que el pasado fin de semana saltase por los aires el proyecto con Rubén de la Barrera al frente. Todavía era un plan incipiente, pero al menos se habían sentado las bases para que el técnico coruñés asumiera un papel más protagonista en la planificación de la próxima temporada. La renovación frustrada del entrenador cuando su continuidad parecía apalabrada obliga al club a reformular su plan mientras continúa con la búsqueda de un inquilino para el banquillo.

Los contactos iniciales con Yago Iglesias se han mantenido en las últimas horas por parte del Deportivo, que contempla otras alternativas después del fiasco que supuso el repentino divorcio con De la Barrera. La ruptura con el coruñés supone un contratiempo inesperado y un revés considerable después de que ser saludado como la referencia del nuevo proyecto.

Las conversaciones entre el consejero David Villasuso y el técnico se habían centrado en las últimas semanas precisamente en la planificación, ahora aparcada por el cisma abierto en el banquillo. No es que se hubiera avanzado mucho tampoco, pero al menos estaba clara la premisa de que fuera De la Barrera quien asumiera mayores responsabilidades.

El Deportivo se encuentra ahora con que no tiene entrenador y apenas ha progresado en la configuración de una plantilla que obligatoriamente se deberá rediseñar. Dos semanas después de confirmar su presencia el curso que viene en la Primera RFEF, el club tenía sin resolver varios interrogantes y de sopetón ha sumado uno más.

La estructura de la dirección deportiva y las funciones de cada uno de sus cargos no ha sido aclarada tras la salida del que era secretario técnico, Alfonso Serrano, y su sustitución por Carlos Rosende, cuyo papel ha ganado protagonismo en estos días. La influencia del todavía director de fútbol, Richard Barral, ha quedado difuminada después de la reforma en la parcela deportiva, pero por encima de todo emerge la reconstrucción de una plantilla rodeada de dudas.

En las conversaciones entre Villasuso y De la Barrera se dieron los primeros pasos en ese sentido para definir la configuración de un equipo en el que se dan por seguras bastantes bajas. La apuesta económica se reducirá debido a que no se alcanzó el ascenso y también habrá que adaptarse a las normas que impondrá la Federación la próxima temporada en la Primera RFEF. La propuesta de la categoría que sustituirá a la Segunda División B contempla que ocho de las fichas sean para jugadores sub 23, lo que obligaría al Deportivo a una profunda reconstrucción porque actualmente solo Valín y Gandoy cumplen ese requisito.

Lo poco que se hubiera avanzado antes de que el club decidiera romper con De la Barrera por su flirteo con Las Palmas tendrá que ser revisado en cuanto se decida el entrenador del curso que viene. Los planteamientos podrían cambiar y también la influencia que pueda tener el nuevo inquilino del banquillo en un proyecto que vuelve a la casilla de salida.

Despedidas y ‘hasta luegos’ en la plantilla deportivista

La plantilla finalizó hace algo más de una semana una temporada por debajo de las expectativas y arrancó sus vacaciones. Algunos jugadores se han despedido ya del Deportivo, como en el caso de José Alonso Lara, que finaliza su cesión, mientras que otros se han emplazado ya para el inicio de la pretemporada. Carlos Abad, suplente de Lucho García en la portería en el segundo tramo del curso, mostró su deseo de continuar a través de las redes sociales. El guardameta canario, en apariencia, es uno de los jugadores con posibilidades de salir debido a la pérdida de protagonismo, pero entra en el grupo con los que el club tendrá que negociar su continuidad. Mujaid se despidió el martes definitivamente tras el anuncio de su traspaso al Genk belga, apalabrado desde hacía semanas ya. “Quiero dar las gracias a todos los integrantes del Deportivo; a mis compañeros, y a toda la afición. Desde que llegué al club con tan sólo 16 años siempre me habéis apoyado, animado, y sobre todo, me habéis hecho mejorar como futbolista y como persona. Este año no hemos podido ascender, pero estoy seguro de que este club volverá a lo más alto, al lugar donde se merece estar”, indicó el defensa a través de una carta.