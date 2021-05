El Sporting Huelva recibirá el domingo al Deportivo Abanca el domingo centrado en conseguir la permanencia. Con 35 puntos, las onubenses lo tienen muy cerca y ya piensan en el curso que viene. El director deportivo, Antonio Toledo, manifestó que confía en cerrar este mes las renovaciones de una mayoría de las jugadoras de la presente temporada y que efectuarán menos fichajes que otros cursos para afrontar una nueva campaña en la Primera Iberdrola.

El técnico onubense dijo que “este año se necesitará traer menos jugadoras que otros” porque espera una continuidad del bloque que está a un paso de firmar la permanencia en la máxima categoría nacional del fútbol femenino.

“Las jugadoras se sienten bien y arropadas en el club y tenemos muy buenas sensaciones sobre las renovaciones”, expuso Toledo tras informar de que ha hablado con “una mayoría” de las futbolistas, aunque también reconoció que es “director deportivo del club” pero no “un mago” y que no puede “manejar cantidades económicas” que el club no posee.

Comentó que hay jugadoras con otras ofertas, como la brasileña Dany Helena, que tiene una propuesta de China, o la colombiana Mayra Ramírez.