Iris Arnaiz (Gijón, 1994) ha sido y es uno de los faros del Dépor Abanca en los buenos y en los malos momentos. Hace dos años les enseñó el camino del ascenso, la temporada pasada puso la experiencia para imponer la calma y en este curso ha aupado a un vestuario tocado que siente al Dépor como suyo. Lleva casi cuatro años en A Coruña y se siente “una deportivista más” y solo piensa, respira con el anhelo de una salvación que han peleado pulgada a pulgada

¿Ha tenido que dar un paso al frente en muchas ocasiones?

Sobre todo al principio de esta temporada cuando veíamos que no ganábamos. Ahí sí que tuvimos que hacer alguna que otra terapia de grupo. Me tocó a mí por ser una de las capitanas, pero sí que es cierto que entre todas nos estamos apoyándonos muchísimo y arrimando el hombro. Debemos aportar el máximo como futbolistas y como personas, porque este es un objetivo común. Creo que por eso estamos sacando puntos en estos partidos.

¿Cómo se lleva estar ahogadas, en el alambre toda la temporada?

Anímicamente es el peor año que he vivido, sin ninguna duda, y le pasa lo mismo a mis compañeros, porque pensábamos que iba a ser un año increíble y nos ha caído todo encima. No sé muy bien por qué, pero tardamos en encontrar nuestro estilo de juego, nuestro sistema. Podría mentir y decir que todo se lleva muy bien, pero no. Hay semanas que son muy, muy duras, sobre todo, cuando pierdes y piensas y no ves la luz al final del túnel, aunque en otras, como esta última, también te animas.

¿Cómo consiguieron superar esos baches juntas?

Este año hubo muchísimas rachas, sobre todo malas. Hemos sabido superarnos. Tenemos un vestuario en el que nos llevamos todas genial y eso es fundamental, porque si no fuese así, se notaría mucho al jugar. La unión y el sacrificio... Todas sentimos esto muchísimo. Podríamos ir cada una por nuestra cuenta, hacer cada una la guerra por su lado para buscar un posible futuro mejor en otros equipos, pero no es así. Si no corre una porque no puede, lo hacemos el doble las otras diez para que no se note.

Algunas vieron nacer al equipo y otras lo ascendieron. ¿Se magnifica todo mucho más al sentir a este Dépor como suyo?

En el fútbol femenino, a diferencia del masculino, se siente todo muchísimo más. Yo estoy infinitamente agradecida al Dépor por haber dado la oportunidad de estar en este proyecto, en un club profesional. Desde el momento que pisé A Coruña me he sentido una deportivista más. Es el equipo de mi corazón y quiero lo mejor para él, en el fútbol masculino y en el femenino. A la mayoría nos duele mucho. Alguno puede pensar que, como no somos de A Coruña, nos da igual, pero no es así. Queremos lo mejor para nuestro equipo, nuestro futuro.

Ahora más, pero ¿han notado que la afición empuja con vosotras? ¿Se llega a percibir algo así?

La gran mayoría sí, aunque al principio de temporada que no fue tanto así. Escuchas críticas en todos los sentidos y en todos los lugares, pero ahora sí que es verdad que se nota que la afición nos está apoyando y que se alegra de nuestros resultados y que quiere lo mismo que nosotras, que es salvarnos.

El descenso es una posibilidad real, aunque nadie quiera mentarla. ¿Estaría dispuesta a seguir en la segunda categoría?

Todas estamos abiertas a continuar por cómo nos trata el club. Las instalaciones, los servicios médicos, la calidad de vida que tenemos aquí es muy difícil encontrarlo fuera. Aun así, en nuestra cabeza no hay otra cosa que no sea salvarse y seguir aquí todos los años posibles.

Partido en Madrid, en Huelva, los buses, la tensión... ¿Cómo están físicamente?

Estamos jodidas. Tanto viaje en autobús, tantos partidos... y el Atlético te exige, también lo hará el Sporting Huelva. Hay que estar mentalizadas. Somos capaces de reinventarnos y de sacar lo que llevamos dentro porque nos la jugamos. Hay que tomarlo como una final.