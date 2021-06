Aldo Pedro Duscher (Esquel, 1979) está a punto de cerrar su segunda etapa en el Deportivo, ahora desde el banquillo de Abegondo, donde esta temporada realizó las prácticas del curso de entrenador UEFA Pro integrado en el cuerpo técnico del Juvenil B blanquiazul. No es un adiós, ni siquiera un hasta luego. “Es un ya vuelvo”, asegura el exfutbolista, convencido de que algún día regresará al equipo coruñés, quién sabe si para dirigirlo. Es su sueño, ayudar a que vuelva a ser grande, pero a corto plazo su único deseo es verlo de nuevo en la máxima categoría. “Me cuesta pasar por Riazor y que el Dépor no esté en Primera. Con lo que nosotros vivimos, duele”, lamenta resignado al comparar la situación actual con los años gloriosos de los títulos que él mismo levantó.

¿Cómo ha sido esta experiencia en la cantera del Deportivo?

Siempre se está aprendiendo, sea la categoría que sea, el entrenamiento que sea y el partido que sea. Yo ya había entrenado en Argentina, en el filial de Newell’s, y el curso que estoy haciendo, el UEFA Pro, requiere un año de prácticas. Eso era este año, de práctica, de pasantía. Me tocó un grupo humano muy bueno, con muchísima proyección y ganador.

Los juveniles aún no habían nacido cuando usted jugaba en el Dépor, ¿sienten igualmente admiración y respeto por su pasado?

Obviamente, hoy en día con el tema de internet y las redes sociales, se meten ahí y averiguan todo. Ellos saben que uno dejó algo importante en el Deportivo. El respeto siempre existió. Es un buen grupo. Siempre que haya un exjugador es muy importante para ellos, más que nada por el sentimiento de pertenencia, de transmitirles lo que es la camiseta del Deportivo y los valores. A esas edades es muy importante enseñarles, son muy chicos.

¿Aplaude esa política de repescar exjugadores como Valerón, Manuel Pablo o Fran?

Sí. Creo que es el camino. Eso es muy bueno para los chicos, para que sepan la historia del Deportivo. Es muy bueno inculcarles el sentido de pertenencia porque van a saber qué tipo de camiseta están usando.

¿Es bueno que se acostumbren a ganar siempre o la formación está por encima de los resultados?

Va de la mano. Enseñarles a ganar es el día a día. Es el entrenamiento, cómo se alimentan, cómo piensan, inculcarles dónde están, la historia del club, disciplina... Después la parte táctica y técnica se va potenciando, y eso va de la mano a que sean ganadores. Si los entrenas bien y les enseñas día a día con exigencia y disciplina, eso lleva al triunfo. Una cosa va de la mano con la otra.

El mensaje de potenciar la cantera no es nuevo, ¿se lo cree?

Me pone contento que el club apueste de lleno por la cantera porque es lo que el día de mañana le va a dar económicamente lo que necesita y le va a hacer bien también a la juventud. Yo apoyo eso, que se fijen en la cantera y apuesten por ella. El día de mañana le va a dar sus frutos.

Mantuvo una reunión con los nuevos dirigentes, ¿cómo fue?

Más que nada fue una primera y única toma de contacto que tuve porque yo llegué con la directiva anterior, en la que estaba [Fernando] Vidal, al que conocía personalmente, y antes de que me vaya quería conocer a la nueva directiva. Estuvimos hablando y la verdad que muy bien. Uno de los temas que surgió fue la cantera, la apuesta que ellos quieren hacer me parece interesante. Después les di mi punto de vista, mis parámetros para el futuro, jugadores que para mí pueden llegar a tener proyección. Hablamos de fútbol. Fue una charla muy interesante.

¿Qué consejos les dio o qué matices les aportó?

En realidad hablamos mucho de jugadores individuales, de categorías. Yo voy por donde van ellos, por apostar de lleno por los jóvenes, darles profesionalismo y potenciarlos emocionalmente para que lleguen preparados para una Primera División. Hay que prepararlos para eso, para un primer nivel.

¿Les planteó la posibilidad de seguir y, si fue así, por qué no cuajó?

Más que nada fue un balance del año y punto. No se habló de otra cosa, solamente eso.

¿Cree que algún día entrenará al Deportivo?

Cuando llegue el momento y así lo requiera el club, yo voy a estar, está claro que voy a estar. Tanto en este club como en los otros en los que he estado, yo creo que voy a tener la posibilidad de volver. Más que nada A Coruña porque viví siete años, ocho con este, y ocho años en la vida es mucho. Tengo amigos muy buenos en A Coruña y es una ciudad que aprecio mucho. Estuve desde los 20 años hasta los 27, toda una juventud. He vivido cosas muy lindas y le agarras mucho cariño. Tengo la suerte de que la afición me quiere mucho y eso no es fácil. Estoy muy agradecido a la gente porque siempre que me ve, o en las redes sociales, siento el cariño.