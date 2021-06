Adiós Segunda B, bienvenida Primera Federación. Casi cuatro décadas y media después, la categoría de bronce modifica su denominación, formato y número de participantes en un cambio embrionario hacia una profesionalización de facto, según pretende la Federación, que será presentada de nuevo mañana a las 11.30 horas en Las Rozas a los 40 clubes participantes, ya definidos tras los descensos el domingo del Logroñés y el Sabadell. El Dépor estará representado por su director general, David Villasuso, y se encontrará en Madrid una liga algo distante a lo que pretendía la RFEF, que ofrecerá moratorias económicas y de instalaciones a algunos de sus participantes, pero con algunas señas de identidad firmes que han generado inquietud en los clubes y que condicionan la planificación.

La Federación apura las horas con reuniones previas antes de poner sobre el papel su propuesta del jueves, pero hay líneas maestras claras que, a pesar de las presiones de los participantes, siguen marcando el cambio planificado y ya esbozado en la reunión del pasado 15 de abril. Cada club dispondrá de 24 fichas (23 más un tercer portero) con la obligación de incluir ocho sub 23 en esta relación, una medida que revolucionará la categoría, que beneficiará a los filiales y que generará inflación en el mercado de talentos jóvenes. Los equipos esperan la confirmación definitiva y aguardan rebajar la cuota en una fuerte apuesta por la formación que ven un tanto incompatible con la pretendida profesionalización de este puente entre LaLiga y el fútbol regional.

Filiales por separado

Saber la cifra exacta de fichas sub 23 por plantilla será la información más demandada el jueves en Las Rozas junto al criterio para confeccionar cada uno de los dos grupos. A día de hoy, hay una opción descartada y otra que gana enteros con el paso de las horas, según fuentes federativas. No habrá sorteo para confeccionarlos y primarán los criterios territoriales, aunque no está claro aún si el grupo será norte-sur o este-oeste con algunos matices. No es seguro que este extremo se aclare en la cumbre del jueves. Eso sí, la idea de la RFEF es repartir a los filiales (Celta B, Valladolid Promesas, Bilbao Athletic, Real Madrid Castilla, Barcelona B, Villarreal B, Betis Deportivo y Sevilla Atlético) de forma equitativa entre los dos grupos. Cuatro y cuatro.

‘Play off’ en sede única

Lo que no dejará de lado la nueva Primera Federación es el play off de ascenso que instauró la RFEF con la pandemia y que se ha visto reforzado con la fase final que se ha jugado en Extremadura. Se premiará a los dos campeones de grupo que subirán directamente y las dos plazas restantes se dilucidarán con ese formato de muerte súbita para que el que se clasificarán del segundo al quinto de cada grupo, en el que se enfrentarán cruzados a partido único y con ventaja, en caso de empate, para el mejor clasificado o, en su defecto, para el de mayor puntuación. Bajarán cinco en cada uno de los grupos. Los condicionantes asemejarán la competición a la Segunda con conjuntos luchando por ambos objetivos durante gran parte de la temporada.

Moratorias y televisión

Uno de los vértices de esta nueva categoría que se va a convertir en el buque insignia de la RFEF era la venta centralizada de los derechos televisivos, pero las complicaciones jurídicas derivadas de afrontar contratos ya firmados y la decisión de Real Madrid y Barça de explotarlos en sus plataformas la convierten, de momento, en casi imposible, según fuentes federativas. Es probable que el proceso se demore más de un año, aunque la idea es ofrecer paquetes televisivos a medio plazo. También habrá moratoria en obligaciones económicas, laborales y de instalaciones para que los clubes de menor poder económico se vayan adaptando a las exigencias de esta Primera Federación.