La división de los 40 equipos que participarán en la nueva Primera RFEF, distribuidos en dos grupos de 20, será este-oeste, según se acordó ayer en la reunión informativa celebrada en la Ciudad del Fútbol de las Rozas con la asistencia de representantes de los clubes con plaza en la categoría de bronce, entre ellos el consejero y director general del Deportivo, David Villasuso. Los responsables de los clubes votaron entre dos opciones para distribuir a los equipos dentro de ese criterio este-oeste. El Dépor quedó encuadrado en el grupo 1 junto a Racing de Ferrol, Celta B, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Athletic B, Tudelano, Calahorra, UD Logroñés, SD Logroñés, Valladolid B, Zamora, Unionistas, San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, Internacional de Madrid, Talavera, Badajoz, Extremadura y Real Unión de Irún.

Ascenderán a Segunda División los campeones de cada uno de los dos grupos, más otros dos equipos a través de un play off que disputarán en sede única los clasificados entre los puestos dos al cinco de cada uno de los grupos con enfrentamientos cruzados, es decir, los del grupo 1 contra los del grupo 2. Las eliminatorias serán a partido único y, en caso de empate tras prórroga, se clasificará el equipo con mejor puesto en la temporada regular, manteniendo ese criterio mientras sea posible. Para subir habrá que superar dos eliminatorias. Los últimos cinco de cada grupo descenderán a Segunda RFEF.

En cada plantilla podrá haber un máximo de 23 licencias, o 24 en caso de tramitar ficha a un tercer portero, que no tiene por qué ser sub 23. Se establece un cupo de seis fichas sub 23, más 17 o 18 sénior, para sumar esas 23 en total o 24 como máximo en caso de contar con tres guardametas. Ahora mismo el Deportivo tiene en nómina a tres jugadores sub 23, que son Gandoy, Valín y el portero Brea, por lo que está obligado a incorporar a otros tres jugadores sub 23. La RFEF cedió a la presión de los clubes para rebajar de ocho, que era lo que figuraba en un primer borrador, a seis el cupo de sub 23.

UD Logroñés, recién descendido de Segunda, será rival del Dépor, así como el Extremadura y Racing de Santander, que bajaron junto al Dépor a la categoría de bronce el año pasado. Los otros tres recién descendidos de Segunda —Albacete, Castellón y Sabadell— competirán en el grupo 2 junto a Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Linares, Sanluqueño, San Fernando, Algeciras, Balompédica Linense, Andorra, UCAM Murcia, Alcoyano, Real Madrid Castilla, Atlético Baleares, Villarreal B, Nàstic de Tarragona, Cornellà, Barcelona B y Llagostera. Algunos de los rivales del Deportivo, como los gallegos Racing de Ferrol y Celta B o los castellanoleoneses Unionistas y Zamora, ya se enfrentaron al conjunto coruñés la pasada campaña en Segunda B. El Dépor evita a tres de los descendidos y también a los andaluces y catalanes, históricamente potentes en la categoría de bronce. También al Castilla, que competirá en el grupo 2 junto al Albacete de Rubén de la Barrera, que solo se enfrentaría al Dépor en un hipotético play off.

Sigue pendiente de definirse cómo se comercializarán los derechos de televisión, ya que la RFEF no trasladó a los clubes cuáles serán las sumas que percibirán por este concepto. No se habló de cantidades concretas por la venta de los derechos, así que el Deportivo optó por no rubricar el documento de invitación a ofertar —tender— que sí firmaron aproximadamente una treintena de clubes y que hoy la RFEF enviará a la Comisión Nacional de la Competencia para que le dé su aprobación, requisito para lanzar el concurso abierto a los operadores que pudieran estar interesados.

Tampoco se definió el calendario ni la fecha de arranque de la competición, aunque se especula con que podría comenzar a mediados de agosto. Sí se acordó que este año no se establezca un presupuesto mínimo obligatorio para cada club. Además, se está trabajando para que el salario mínimo que se decida sea realista. La iluminación requerida será de 600 lux y el campo tendrá que ser de césped artificial con gradas perimetrales, aunque para estas dos medidas se establece una moratoria para no obligar a tener que cumplirlas ya desde esta temporada. El balón oficial será el de la Copa del Rey y Supercopa, tematizado para la categoría. Dux Internacional de Madrid, Unionistas, Racing de Santander, Athletic B y Rayo Majadahonda serán los representantes de los clubes en la Comisión de Primera RFEF.