El Deportivo comienza a sentar las bases de su nuevo proyecto en Primera RFEF con la contratación de su primer refuerzo, el mediapunta Juan Carlos Menudo, un jugador de calidad y experimentado, con 313 partidos a sus espaldas en la categoría de bronce del fútbol español. Firma dos temporadas tras finalizar su etapa en el Numancia, con el que anotó diez goles en 25 encuentros la pasada campaña. El sevillano, que el próximo día 18 cumplirá 30 años, manifestó en las redes sociales su satisfacción por enrolarse en el equipo coruñés. “Ilusionado, feliz y consciente del reto que tenemos por delante”, expresó el nuevo jugador blanquiazul en su cuenta de Twitter. “Gracias al club por el esfuerzo”, añadió Menudo, “agradecido por tantos mensajes de bienvenida” de su nueva afición. Se trata de un futbolista en teoría puntero para la categoría, con calidad y polivalencia suficiente para actuar no solo de enganche sino también caído a banda.

El andaluz debutó en Segunda B con el Sevilla Atlético y en la misma categoría defendió las camisetas del Cartagena, UD Logroñés, Ponferradina, Melilla, Cultural Leonesa y la pasada campaña Numancia. Jugó completos los dos partidos frente al Deportivo, tanto en Riazor como en Los Pajaritos en el cierre de la pasada temporada. Conoce a la perfección la desaparecida Segunda B y, por lo tanto, sabe bien lo que se va a encontrar con el Dépor en la nueva Primera RFEF. Con este tempranero fichaje, el primero de cara al curso 2021-22, el club coruñés se adelanta a otros equipos de la categoría que también estaban interesados en la contratación del andaluz.

Menudo es el primer fichaje concretado por el nuevo secretario técnico, Carlos Rosende, el encargado de confeccionar la nueva plantilla de la mano del técnico, Borja Jiménez, y de su ayudante, Álex Martínez. Ninguno de los 19 jugadores que había en nómina era mediapunta específico, así que la llegada de Menudo refuerza una demarcación clave y muy debilitada la pasada campaña tras la fallida apuesta por Nacho González. El uruguayo no cumplió las expectativas y el Deportivo optó por no seguir contando con sus servicios para el nuevo reto en la Primera RFEF. Con Menudo son 20 los contratos en vigor, así que el club deberá acelerar la operación salida para desprenderse de varios salarios inasumibles en el contexto actual y, de paso, para ajustarse a las reglas de la nueva Primera RFEF. Entre otras, la obligación de contar con seis jugadores sub 23.