“Las matemáticas no mienten”. Palabras realistas de Manu Sánchez nada más terminar el partido del sábado contra el Granadilla Tenerife en Abegondo. El gol de Gaby en la recta final sirvió para arañar un punto frente a las canarias (1-1), un resultado insuficiente y que deja al Dépor Abanca en una situación agónica, prácticamente con pie y medio en la segunda categoría nacional. El descenso pudo consumarse el pasado fin de semana, pero el Betis perdió el derbi sevillano (2-0) y es ya el único equipo al alcance del Dépor, a cinco puntos de distancia con seis en juego. Rayo y Eibar, los otros dos rivales directos por la salvación, ganaron ayer sus respectivos partidos y de esa forma renovaron sendos billetes en la máxima categoría. En cambio, Santa Teresa, Espanyol y Logroño perdieron y ya no tienen nada que hacer. Están descendidos.

La cuarta y última plaza en el pozo pendiente de adjudicar será para Dépor o Betis, uno de los dos. Curiosamente, ambos se enfrentarán en la próxima jornada, la penúltima, que se disputará el fin de semana del 20 de junio. Las agónicas cuentas del Deportivo Abanca para evitar la quema condenando al Betis pasan por ganar los dos partidos que le faltan, primero en el feudo verdiblanco y luego en Abegondo contra el Athletic, y que las andaluzas también pinchen en la última jornada en el difícil campo del Madrid CFF.

El próximo fin de semana no habrá liga debido a los partidos de las selecciones nacionales —la deportivista Athenea del Castillo se incorpora hoy a la concentración de la absoluta y su compañera Eva Dios, a la de la sub 19—, así que Manu Sánchez tendrá dos semanas para preparar el duelo contra el Betis. A las andaluzas les vale con empatar para salvarse y certificar el descenso del Dépor. En caso de victoria coruñesa, todo quedaría pendiente de decidir en la última jornada, a la que el Deportivo llegaría a dos puntos de distancia del Betis. Una situación más apretada en la que entraría en juego el golaveraje particular. Las verdiblancas ganaron 1-3 en Abegondo en la primera vuelta, así que lo ideal para las coruñesas sería no solo vencer al Betis sino hacerlo por más de dos goles de diferencia. Si lo logran, obligarían a las de Juan Carlos Amorós a tener que ganar en el campo del Madrid CFF en la última jornada para no depender del resultado del Dépor, que cerrará el campeonato recibiendo al Athletic. Si las de Manu Sánchez ganan al Betis por más de dos goles y también vencen a las bilbaínas, al equipo verdiblanco no le valdría con empatar en la última jornada. Tendría que ganar para salvarse.