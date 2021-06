El delantero Alberto Quiles, el cuarto refuerzo oficializado por el Deportivo tras Juan Carlos Menudo, Diego Aguirre e Ian Mackay, es un futbolista que destaca, sobre todo, por su talento y calidad. Es lo que más valoran de él los que mejor lo conocen, como el exdeportivista Jesús Vázquez, hasta la semana pasada coordinador de cantera del Recreativo de Huelva, el club de procedencia del joven andaluz. “Lo que más me gusta de él es la calidad que tiene y que se asocia bien con los compañeros. Tiene un buen golpeo con la izquierda de media y larga distancia. Tiene gol pero no es una referencia, no es un jugador de área. Está más cómodo con cierta libertad de movimientos. Le gusta participar, asociarse y tiene último pase”, resume el exfutbolista del Deportivo.

Quiles llega a A Coruña con 26 años, a juicio de Vázquez “una edad muy buena para explotar”. Además, la pasada temporada fue muy dura para él a nivel colectivo por la decepcionante trayectoria del Recreativo, todo un histórico que acabó descendiendo a Tercera RFEF. “A nivel grupal no fue un buen año pero él hizo bastantes goles”, recuerda Jesús Vázquez. Exactamente, 13 en 23 partidos, un gran registro pese a jugar en un equipo que acabó bajando dos categorías. Esa “experiencia” tan amarga que sufrió este año en Huelva “le va a venir bien a corto y medio plazo” a la hora de saber afrontar situaciones difíciles.

Vázquez asegura que Quiles puede jugar tanto de ariete como de extremo, pero donde cree que puede rendir más es “en punta, acompañado de otro delantero” porque “es inteligente para aprovecharse del juego de otro compañero”. “Puede dar juego aéreo, porque es alto, pero no es su fuerte. Le gusta más venir entre líneas y recibir”, argumenta el excentrocampista del Deportivo.

El delantero, “muy feliz”

El nuevo futbolista blanquiazul expresó ayer en su cuenta oficial de Twitter su satisfacción por vestir la camiseta del equipo coruñés y se mostró “muy feliz e ilusionado con esta nueva etapa”. “Formar parte del proyecto de un club como es el Deportivo es un orgullo”, aseguró Quiles, “con mucha ganas de empezar este gran reto que tenemos por delante”. Pronto estará a las órdenes de Borja Jiménez, que esta mañana será presentado en Abegondo.