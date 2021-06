Apenas un mes después de que su renovación con el Deportivo se truncara de una forma tan misteriosa como sorprendente, Rubén de la Barrera (A Coruña, 1985) analiza su breve etapa en el banquillo de Riazor, su inesperada salida del club y también habla de futuro, el del equipo blanquiazul y el de su Albacete: “Ojalá podamos los dos de la mano lograr el ascenso”.

Recién presentado en el Carlos Belmonte, ¿qué se ha encontrado a su llegada?

Estoy muy orgulloso de poder formar parte de un club con la historia del Albacete y a su vez sorprendido por la familiaridad del mismo y por la propuesta realizada. La dirección deportiva tiene tres años, nosotros hemos firmados dos más uno. Eso habla un poco a las claras de la intencionalidad inicial y eso es bueno. Por otra parte, el nivel de exigencia es altísimo desde un primer momento y, lógicamente, pretenderemos el ascenso desde esta primera temporada.

¿Cuenta con Secho, su ayudante en el Dépor, y con Julio Hernando, el preparador físico?

El cuerpo técnico está todavía por definir. Va a haber que esperar unos días hasta que se pueda hablar de nombres propios en concreto.

¿Le gustaría contar con ambos?

Evidentemente, sí. Ojalá pudiera ser.

Albacete y Dépor están en grupos diferentes, ¿su deseo es que los dos sean campeones para ascender sin tener que enfrentarse en un hipotético play off?

Ojalá que pase eso, que tanto nosotros como el Deportivo podamos hacer nuestros deberes y lograr el ascenso sin necesidad de enfrentamiento. El rendimiento es lo que permitirá que eso pueda ser así o no.

¿Se imagina un play off Albacete-Dépor?

Yo me lo imagino todo, porque en el mundo del fútbol todo es posible. Ojalá que no suceda, pero si sucede se afrontará como se tiene que afrontar. Eso será señal de que ambos equipos estaremos hasta los últimos momentos en condiciones de pelear el ascenso a Segunda.

Esa era la meta con la que llegó al Dépor en enero y no la alcanzó. ¿Qué balance hace de sus cuatro meses en Riazor?

Más allá de entrar a valorar algunas cuestiones que creo que no vienen a cuento, la verdad es que estoy muy pero que muy orgulloso de lo que se ha generado allí dentro, entre staff y plantilla, plantilla y staff, miembros del club, personal del club… La verdad es que ha sido una convivencia espectacular. Estoy muy orgulloso, porque he tenido el inmenso placer de ser el primer entrenador dentro del club de mi vida, y contento. Por cuestiones de la vida, del fútbol, toca salir. Ahora delante de mí hay un nuevo reto que es también importantísimo y supermotivador como es el Albacete.

¿Qué le puede decir a los aficionados del Deportivo que se preguntan por qué Rubén de la Barrera no sigue?

Que mi voluntad era la de seguir en el Deportivo en ese momento.

¿Y por qué no sigue?

No lo sé. No depende de uno. Depende de dos.

¿Entiendo que la otra parte, o sea el club, no tenía la voluntad plena y decidida de que usted fuese el entrenador?

Uf, eso no lo sé. Ellos de palabra me lo transmitieron, pero no lo sé. No puedo decirte más.

Se habló de una posible oferta de Las Palmas y de una posterior contraoferta suya.

Nunca hubo oferta de Las Palmas. Y si no hay oferta de Las Palmas, lógicamente nunca puede existir una contraoferta por parte de Rubén de la Barrera en un sitio donde yo sabía que no se iba a producir ningún cambio y Las Palmas conocía de mi boca mi intención de estar en el Deportivo de cara a la siguiente temporada.

¿Se arrepiente de haber sido tan transparente al informar al Dépor de sus contactos con Las Palmas? Echando la vista atrás, ¿actuaría de otra manera?

Lo siento mucho pero siempre iré de cara en mi vida, nunca iré por detrás.

¿Le duele salir así del club de su vida, por la puerta de atrás?

No creo que haya salido por la puerta de atrás. Me voy con la cabeza muy alta y con el orgullo intacto de que hemos trabajado muchísimo, pero que muchísimo. El grado de compromiso, de hecho, lo hemos guardado en el cajón de Abegondo desde las nueve menos cuarto de la mañana a las nueve y media de la noche todos los días. Con eso es con lo que me quedo. Eso es ser del Deportivo y trabajar por y para el Deportivo de verdad.

¿La puerta sigue abierta para reencontrarse en el futuro?

Y tanto. Estoy 100% convencido de que va a ser así.

¿Cree que el Dépor será caballo ganador la próxima temporada?

Seguro. El Deportivo siempre va a ser favorito a todo. Ojalá. Ahora por la parte que me toca lógicamente lo hago extensible a lo mío, y que Albacete y Dépor podamos ir de la mano a Segunda División. Ese sería el escenario perfecto, ideal, de cara a la próxima temporada.

¿Qué referencias tiene de su sucesor, Borja Jiménez?

Nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Es un chico joven, con buenos resultados, con muchísima inquietud. Creo que habla muy bien de los clubes que apuestan y que no tienen ningún problema en optar por este tipo de perfiles. Yo me alegro, claro está, porque eso también me implica a mí. Que clubes de esta magnitud no tengan ningún problema en apostar por gente que quiere, con hambre y con capacidad, yo creo que es francamente positivo.

El verano pasado el Dépor apostó por jugadores de superior categoría para Segunda B, y no funcionó. Ahora está fichando gente con experiencia en el tercer escalón nacional. ¿Qué le parece?

Me está gustando. Al final son jugadores que conocen la categoría, que entiendo que sienten lo mismo que el club, es decir, el deseo de que las cosas salgan bien. La clave está en que todo el mundo tiene que desear que salgan las cosas bien. Teniendo a todo el mundo de cara es mucho más fácil que lo que uno pretende que salga bien, vaya bien. Si hay gente que no lo desea tanto, es muy probable que haya mayor dificultad para que eso suceda. Ojalá las cosas vayan como tienen que ir y Albacete y Deportivo puedan lograr su objetivos en esta próxima temporada.

Ambos clubes están coincidiendo en el interés por varios futbolistas, el último Alberto Quiles, recién fichado por el Dépor. ¿Son rivales en el mercado?

Somos dos equipos punteros dentro de la categoría. El nuevo director deportivo del Albacete [Alfonso Serrano] ha sido secretario técnico en el Deportivo. Al final, la categoría, el mercado y las posibilidades dentro de la misma son las que son, por tanto seguramente pueda existir coincidencia en un caso, en dos o en ninguno. No lo sé. Aquí cada uno valora lo que tiene, cómo lo quiere hacer y tener, y en base a eso toma decisiones. No es algo que me preocupa. No creo que el Deportivo esté preguntando qué quiere fichar el Albacete o el Albacete qué quiere fichar el Deportivo.

Por último, ¿qué mensaje le trasladaría a ese aficionado del Dépor con el que se cruza con la calle y que se pregunta por qué no sigue?

La verdad es que no me gusta. No me gusta tener que hacer esto. Yo me he despedido en su día con un comunicado en el que expreso lo que siento, orgullo y satisfacción por poder haber sido el entrenador del equipo de mi vida durante ese periodo y que ojalá la vida nos permita juntarnos de nuevo. Ahora bien, yo estoy tremendamente esperanzado con esta nueva etapa en mi carrera. Ojalá que me vaya muy bien, al igual que le deseo lo mismo al Deportivo. Ojalá podamos los dos de la mano lograr el ascenso.