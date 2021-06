El Deportivo ha irrumpido en el mercado de fichajes con fuerza para dar forma al proyecto de la próxima temporada. Las llegadas de Ian Mackay, Juan Carlos Menudo, Diego Aguirre y Alberto Quiles le permiten ir dando forma a la plantilla y al mismo tiempo adelantar la reconstrucción el equipo prevista para este verano. Los cuatro movimientos parten del consenso entre el entrenador, Borja Jiménez, y la dirección deportiva durante estas últimas semanas, en las que han planificado de manera conjunta el curso que viene.

Esos primeros fichajes, según explicó el técnico, se podían considerar prioritarios para el proyecto y había unanimidad sobre su ejecución, a la espera de los siguientes pasos en un mercado en el que el club se ha posicionado con seguridad frente al resto de equipos del grupo con los que tendrá que competir.

Los otros conjuntos que parten como favoritos al ascenso también se han ido posicionando en estas semanas recientes. Racing de Santander, Badajoz, UD Logroñés, Cultural Leonesa y Racing de Ferrol se han movido en mayor o menor medida.

Varias reconstrucciones

Al igual que el Deportivo, otros clubes también afrontarán este verano un profundo rediseño de sus plantillas. Las circunstancias son diferentes, pero en algunos casos condicionan los movimientos en el mercado. La UD Logroñés, por ejemplo, debe construir un proyecto nuevo después de su descenso de Segunda División y por el momento todavía no cuenta con entrenador. Algo parecido le ocurre al Badajoz, que también coincidirá con el Deportivo en el grupo.

Los extremeños partían la temporada pasada como uno de los proyectos más ambiciosos para alcanzar el fútbol profesional, pero el ascenso frustrado le ha dejado en una posición de debilidad y ya ha perdido a uno de los jugadores más destacados de la categoría en la temporada recién finalizada.

El exfabrilista Álex Corredera ha dejado Badajoz para enrolarse en el Tenerife y no será la única baja sensible. En una situación similar está la Cultural Leonesa tras una campaña por debajo de las expectativas.

El mercado para los leoneses ha estado más protagonizado hasta ahora por las salidas que por las llegadas, los que les llevará a replantear su proyecto. Èric Montes y Dioni, dos de sus jugadores más destacados, han reforzado a otros conjuntos importantes de la categoría (Albacete y Atlético Baleares, respectivamente), mientras que Kawaya estudia diferentes ofertas.

El Racing de Santander se ha movido hasta ahora con rapidez y ha cerrado ya cuatro incorporaciones, además de la llegada de un nuevo entrenador, Guillermo Fernández Romo.

El Racing de Ferrol, por su parte, ha incorporado tres jugadores, pero tiene trabajo por delante porque buena parte de su plantilla finalizaba esta temporada sus contratos.

Dudas en el Extremadura

El equipo del exdeportivista Manuel Mosquera está más pendiente estos días de resolver los problemas relacionados con las denuncias por impagos de los jugadores que de planificar la temporada. El club extremeño ya tuvo problemas a mitad de la temporada por dificultades en los pagos de los salarios.

Llegadas a la espera de despedidas

El mercado para el Deportivo no solo estará marcado por las incorporaciones, sino que las salidas también se llevarán una importante cuota de protagonismo. Hasta ahora solo Nacho González ha abandonado el club, además de aquellos jugadores que finalizaron contrato o cesión, pero todavía falta por buscar acomodo a todos aquellos jugadores que no tienen hueco en el nuevo proyecto deportivista. El club ya le ha transmitido a todos los jugadores de manera individual cuáles son sus planes. A algunos, como en el caso de Borges, Lucho García y Claudio Beauvue, les ha comunicado que deben buscarse un nuevo destino. El club deberá enfrentarse además otro verano al caso particular de Diego Rolan. El delantero uruguayo regresará de nuevo después de una cesión, en este caso en el Pyramids egipcio. La dirección deportiva ya trabaja en una solución beneficiosa para todas las partes.