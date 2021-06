Adrián Lapeña, objetivo del Deportivo para reforzar el centro de la defensa, se despidió ayer del Castellón, conjunto en el que militó la pasada temporada en Segunda División. El jugador riojano dejó un mensaje en sus redes sociales, pero no anunció cuál será su próximo destino. “Ha sido un año duro para todos, pero no olvidaré los momentos únicos que he vivido aquí”, indicó sobre una campaña en el Castellón marcada por el descenso del conjunto blanquinegro.

“Me despido con la tranquilidad de haberlo dado todo por este club y por vosotros”, añadió en referencia a los aficionados del equipo castellonense.

Lapeña se convirtió en la última semana en un objetivo para el Deportivo, que busca reforzar una posición en la que actualmente está corta de efectivos debido al traspaso de Mujaid. El único central confirmado para el curso que viene es Borja Granero, por lo que la dirección deportiva deberá hacer incorporaciones que completen la plantilla en esa demarcación.