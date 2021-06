El Dépor ha comenzado activo en el mercado de contrataciones y no piensa parar, a pesar de que tiene un cuello de botella en la operación salida. Tras los fichajes de Juan Carlos Menudo, Ian Mackay, Diego Aguirre y Alberto Quiles, el equipo coruñés peina el mercado buscando refuerzos para el centro de la zaga y la delantera y ultima la llegada del pivote Rafa de Vicente, que había acordado su renovación con el UCAM Murcia, donde es un referente, pero que se ha echado atrás ante la propuesta coruñesa que tiene sobre la mesa. El malagueño apuesta por el Dépor y su contratación está muy avanzada. Su llegada pondría los efectivos en nómina en el primer equipo por encima de la veintena, con muchos jugadores en la rampa de salida y con las fichas sub 23 aún sin cubrir. Un puzle que no para de crecer.

La portería y el pivote son las dos zonas que cuentan ahora mismo con mayor excedente. La llegada de Ian Mackay y la renovación de Pablo Brea hasta 2023 con la idea de darle ficha del primer equipo deja al Deportivo con cuatro aspirantes para el puesto. Lucho García y Carlos Abad tienen la puerta abierta y el primero cuenta con más mercado que el tinerfeño, ya que acabó como titular la liga, es más joven y llegó a un precio más asequible a Riazor. La secretaría técnica blanquiazul necesita deshacerse, al menos, de uno de ellos.

La situación es también compleja en el centro del campo. La esperada llegada de Rafa de Vicente elevará a seis los integrantes con capacidad para jugar en la zona de creación. A Álex Bergantiños, Borges, Uche Agbo y Diego Villares se suma Yago Gandoy con ficha sub 23, el único en la plantilla junto a Pablo Brea, Jorge Valín y Adri Castro. Necesita el equipo coruñés a dos o tres jugadores más bajo esa condición dependiendo de si opta por tener a dos o tres porteros en el equipo.

En el mediocentro Celso Borges y Uche Agbo no tienen cabida en el equipo y ya se les ha comunicado su situación, pero sus contratos son de larga duración, sus emolumentos no son menores y no resulta sencillo encontrarles acomodo ni negociar una desvinculación dado el dinero que aún les queda por percibir. En algún caso, pueden acabar quedándose ante la imposibilidad de alcanzar un entendimiento.

A pesar de contar ya con 23 futbolistas en nómina y la más que posible incorporación de Rafa de Vicente, hay zonas que necesitan efectivos, sobre todo, el centro de la defensa y el ataque, donde ya ha llegado Alberto Quiles y Diego Rolan, que, con contrato hasta 2022, se irá del equipo coruñés, al igual que Fede Cartabia, con idéntica duración en su vinculación, y ambos a préstamo esta temporada. En el centro de la retaguardia las salidas de Mujaid al Genk y la decisión de no renovar a Derik Osede han dejado solo a Borja Granero, aunque futbolistas como Bóveda o Álex se pueden adaptar a esa posición. Una de las incorporaciones en la que está trabajando es el fichaje de Adrián Lapeña, que ha quedado libre en el Castellón tras el descenso, que se despidió hace dos días de su ex equipo y que, en breve, anunciará nuevo destino.

Valín, Salva Ruiz, Héctor y Diego Aguirre completan la nómina en defensa, Keko y Galán en la media y Beauvue en ataque hasta alcanzar esa cifra de 23 futbolistas que darían para cerrar una plantilla, pero que distarán mucho de los que empiecen esta liga en Riazor.